Continua la programmazione della seconda stagione di Love is in the air, la serie turca interpretata da Kerem Bürsin e Hande Erçel. Nelle puntate italiane Eda e Serkan si ritroveranno sempre più vicini, complice una decisione inaspettata del giudice chiamato a decidere della custodia di Kiraz .

In particolare, nelle puntate in onda su Canale 5 dal 10 al 14 gennaio 2022, i due protagonisti saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto per il bene della figlia, dando così vita a una convivenza "forzata".

Anticipazioni L'amore è nell'aria 10-14 gennaio 2022: Serkan inizia a fare il padre

Dopo aver scoperto di essere il padre di Kiraz e aver accettato il suo ruolo di genitore, Serkan Bolat inizierà a trascorrere del tempo con la figlia. Oltre ad imbattersi nelle prime difficoltà di un papà alle prime armi, l'architetto dovrà affrontare altre due questioni: riconquistare Eda e stare attento che la madre Aydan non rovini tutto. A proposito di quest'ultima, come è stato già mostrato al pubblico, la donna non ha digerito di essere rimasta all'oscuro per cinque anni dell'esistenza di sua nipote e pianificherà un modo per ottenere la custodia della bambina.

Nel frattempo, la piccola Kiraz e la madre rimarranno a dormire nella casa di Istanbul dei Bolat e sarà allora che Eda scoprirà la stanza in cui Serkan ha conservato tutti i "cimeli" della loro storia d'amore.

La mattina seguente, però, la pace tra i due verrà messa a repentaglio da Aydan.

Aydan vuole la custodia di Kiraz: Love is in the air 2, spoiler al 14 gennaio

Nelle puntate di Love is in the air in onda fino a venerdì 14 gennaio 2022 Eda e Serkan finiranno per litigare a causa delle loro famiglie.

Le discussioni inizieranno quando, il mattino dopo la notte trascorsa a Istanbul, Eda sentirà Aydan parlare al telefono della richiesta di affidamento della bambina e si infurierà anche con l'architetto, il quale dichiarerà di non essere a conoscenza delle intenzioni della madre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due non sanno che anche Ayfer starà pianificando le proprie mosse. La donna, infatti, si recherà con Melo da un avvocato che le suggerirà di raccogliere prove per screditare Serkan.

Nel frattempo, anche Aydan seguirà lo stesso iter. La donna si rivolgerà alla signora Deniz che dovrà fornirle dei dati che provino una cattiva condotta di Eda.

Alla fine quest'ultima e l'ex fidanzato finiranno per scontrarsi e la questione della custodia di Kiraz sarà portata in tribunale.

Eda e Serkan sotto lo stesso tetto per il bene di Kiraz: trame 10-14 gennaio

Eda Yildiz e Serkan Bolat si presenteranno davanti al giudice accompagnati dai rispettivi alleati, ai quali sfuggirà di mano la situazione. Ai litiganti verrà chiesto di andare fuori e in aula rimarranno solo i diretti interessati. Il giudice emetterà la sentenza imponendo ai due genitori di vivere sotto stesso tetto insieme alla figlia.

Stando alle anticipazioni, nella seconda settimana di gennaio la famiglia Bolat-Yildiz in la convivenza "forzata" a casa di Eda e tra un equivoco e l'altro, i due finiranno per riavvicinarsi.