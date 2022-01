Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le trame della fiction daily tedesca ideata da Bea Schmidt raccontano che Max ascolterà una telefonata di Georg che non lascerà dubbi al fatto che Ficht sia un criminale. Werner e Christoph, invece, saranno più che mai intenzionati a separare Robert e Ariane tanto da organizzare un finto attentato verso il giovane albergatore, per poi far ricadere la colpa sulla dark lady. Il sicario assoldato dai Saalfeld, infine, sparerà davvero a Robert e Ariane sarà accusata di tentato omicidio.

Max proverà invano a mettere in guardia Vanessa nei riguardi di Georg

Le trame della soap opera bavarese anticipano che Max, da quando Georg è sbarcato a Bichlheilm, non ha mai visto di buon occhio l'atleta professionista, specialmente da quando Fichtl ha iniziato una storia d'amore con Vanessa.

Richter, dopo aver visto Vanessa e Georg uscire assieme da una baita dopo una notte romantica, ha cominciato a detestare Fichtl e, nelle prossime puntate, tale ripudio troverà giustificazioni più fondate.

Il fratello di Gerry si renderà conto che Georg ha dei seri problemi economici e tenterà invano di mettere in guardia Vanessa dal frequentare lo stesso. La nipote di Alfons, però, penserà che il suggerimento di Max nei suoi confronti sia soltanto frutto di mera gelosia.

Max, successivamente, ascolterà una telefonata di Fichtl scoprendo che quest'ultimo costringerà Vanessa a partecipare ai prossimi tornei di scherma perché ha scommesso su di lei, infischiandosene se la giovane schermitrice potrebbe rovinarsi per sempre la salute, ginocchio in primis.

Werner e Chistoph organizzeranno un finto attentato per Robert ma il sicario assoldato dai Saalfeld sparerà davvero al giovane albergatore

Gli spoiler della fiction daily bavarese riportano che la controversa storia d'amore tra Robert e Ariane non è mai andata giù a Werner e Christoph.

Dapprima alleatisi con Erik per farli separare, l'anziano albergatore e il padre di Tim decideranno di ordire un altro piano per convincere Robert ha troncare la relazione con la dark lady.

Christoph e Werner, difatti, assolderanno un sicario per un finto attentato ai danni di Robert con lo scopo di far ricadere la colpa dello stesso su Ariane, così che la polizia la arresti una volta per tutte.

Il cacciatore assoldato dai Saalfeld, però sparerà per davvero a Robert ma, trattandosi fortunatamente di una ferita lieve, l'uomo farà presto di ritorno a casa per il sollievo di Werner e Christoph.

I due albergatori, poco più tardi, faranno in modo che la polizia trovi nella stanza di Ariane una copia falsificata del testamento di Robert e, di fronte a un indizio così importante, la dark lady verrà accusata di tentato omicidio.