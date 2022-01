Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', interpretata fra gli altri da Nina Soldano (Marina Giordano), Giorgia Gianetiempo (Rossella Graziani), Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri), Luisa Amatucci (Silvia Graziani) e Marzio Honorato (Renato Poggi). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sugli ostacoli affrontati da Rossella e Riccardo per difendere la loro relazione, sulla sofferenza di Bianca per l'assenza di Angela, sui pregiudizi di Guido, sui problemi lavorativi di Nunzio e sulla sofferenza di Patrizio per la fine della sua storia con Clara.

Virginia vuole Riccardo

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Riccardo tenterà in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con Rossella, riuscendo a riavvicinarsi a lei. La loro storia d'amore procederà a gonfie vele fino a quando un ostacolo inaspettato rischierà di minare la loro ritrovata felicità. Virginia, infatti, svelerà a Rossella un segreto del suo passato con Riccardo, un segreto che la metterà in crisi. Scossa da ciò che è venuta a sapere, la giovane troverà un conforto emotivo da un'amica inaspettata, senza sapere che Virginia non ha nessuna intenzione di rinunciare a Riccardo. Per questo motivo, quest'ultima affronterà Rossella lasciandola senza parole. Venuto a sapere del litigio fra le due donne, Riccardo insisterà affinché riescano ad avere un chiarimento.

Franco preoccupato per Nunzio

Bianca farà rientro a casa, soffrendo enormemente la mancanza di sua madre. Nunzio affronterà in maniera svogliata il suo ruolo ai Cantieri. Guido rimarrà sconvolto nel vedere gli atteggiamenti affettuosi di Giancarlo e Silvia in pubblico. Non sapendo cosa fare, il vigile si rivolgerà a Cotugno che lo suggestionerà così tanto da fargli credere che tali comportamenti infrangano le regole della società.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Silvia noterà l'imbarazzo del cugino e si convincerà che quest'ultimo prova una vera e propria avversione per Giancarlo. Franco si sentirà sotto pressione a causa dello sconforto di Bianca e per l'atteggiamento da lavativo di Nunzio, un atteggiamento che gli creerà diversi problemi con Ferri. Dopo essere stato ripreso da Franco e Roberto, Nunzio prenderà in considerazione l'idea di concentrarsi di più sul suo lavoro ai Cantieri.

Clara si appresterà ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita nonostante i problemi finanziari, mentre Patrizio non sembra aver superato appieno il dolore per la fine della loro relazione. Il giovane, infatti, si chiuderà sempre più in stesso, facendo fatica a non cedere alle provocazioni di Alberto.

Roberto e Lara riusciranno a trovare finalmente l'affiatamento giusto, mentre Marina tenterà di aiutare Fabrizio a risollevare il pastificio anche se le cose non miglioreranno. Clara entrerà in crisi quando riceverà una proposta inaspettata. Samuel cercherà di riavvicinarsi a Speranza, scoprendo che la ragazza è ancora molto ferita e confusa.