Ci sarà Vostro Onore 2, la serie tv con Stefano Accorsi che ha debuttato quest'anno in prima visione assoluta Rai?

È questa la domanda che si pongono i fan della fiction, a ridosso ormai della messa in onda della quarta e ultima puntata della prima stagione, con la quale calerà il sipario sulle vicende del giudice che va contro i suoi ideali per salvare suo figlio.

Ebbene, visti i risultati d'ascolto decisamente flop e le critiche ottenute in queste settimane, la serie con Accorsi potrebbe essere cancellata dalla programmazione Rai.

Flop di ascolti per Vostro Onore con Stefano Accorsi: seconda stagione a rischio

Nel dettaglio, per questa nuova stagione tv, Rai 1 ha scelto di puntare su Vostro Onore, tratta dal remake della serie americana dal titolo "Your Honor", con protagonista l'attore Bryan Cranston, la star della serie multi-premiata "Breaking Bad".

La serie tv, in queste prime settimane di messa in onda, non ha mai brillato dal punto di vista degli ascolti.

Dopo un esordio con 4 milioni di spettatori, gli ascolti sono calati sempre più fino ad arrivare alla drastica media di 3,2 milioni registrati con la terza puntata, battuta dalla finalissima del Grande Fratello Vip 6 che ha sfiorato il muro dei quattro milioni di spettatori su Canale 5.

La Rai potrebbe cancellare Vostro Onore 2

Insomma un sonoro flop per la prima stagione di Vostro Onore che, settimana dopo settimana, ha perso costantemente spettatori: quasi un milione in meno, infatti, rispetto al debutto iniziale.

Cosa succederà a questo punto? La serie originaria "Your Honor", è stata confermata in America per una seconda stagione, attualmente in fase di lavorazione e preparazione.

Tuttavia, la stessa sorte potrebbe non toccare a Vostro Onore 2 con Stefano Accorsi. Complice il crollo di ascolti e il sonoro flop registrato in queste ultime settimane, non si esclude che la Rai possa prendere la decisione di cancellarla definitivamente dal palinsesto, per poter sperimentare nuovi titoli da trasmettere nelle prossime stagioni televisive.

Stefano Accorsi fa flop su Rai 1 e non replica il successo di Serena Rossi e Luca Argentero

Del resto, gli ultimi titoli sperimentati quest'anni su Rai 1 hanno dato risultati dal punto di vista auditel decisamente differenti.

Un esempio è quello de La Sposa, la serie in costume con Serena Rossi che nella stagione televisiva autunnale di Rai 1, ha registrato una media record di oltre sei milioni e mezzo di spettatori e il 30% di share, chiudendo con un picco di ben sette milioni di fedelissimi.

Ottimi ascolti anche per Doc - Nelle tue mani 2, la serie medical con Luca Argentero che ha superato anche quest'anno la soglia dei sei milioni e mezzo di fedelissimi con oltre il 30% di share in prime time.