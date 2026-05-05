Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit (Yasak Elma) svelano una svolta nelle prossime puntate tra Yildiz e Nadir. Dopo aver accettato la proposta di matrimonio in un momento di forte rabbia verso Halit, la giovane inizierà a pentirsi, al punto che lo lascerà. Ma Nadir non reagirà bene e vorrà vendicarsi coinvolgendo Ender.
Yildiz lascia Nadir e restituisce l'anello
Il primo segnale di crisi arriverà durante la cena organizzata insieme a Kaya, Ender e Asuman. Yildiz apparirà insolitamente silenziosa. Proprio Ender, notando questo comportamento insolito, cercherà di capire cosa stia succedendo.
Sarà in quel momento che Yildiz ammetterà di aver accettato la proposta di Nadir solo per reazione contro Halit, spiegando di non essere convinta e di non provare un reale coinvolgimento sentimentale.
Dopo aver riflettuto, incontrerà Nadir e gli restituirà l’anello, chiedendogli scusa per averlo illuso.
La vendetta di Nadir: Ender coinvolta nel piano contro Yildiz
Nadir, almeno in apparenza, manterrà il controllo, ma dietro questa calma si nasconderà una forte rabbia. L’uomo non accetterà di essere stato rifiutato, soprattutto dopo essersi esposto pubblicamente con una proposta importante.
Convinto che la giovane sia ancora influenzata dall’ambiente circostante, l'uomo inizierà a studiare una strategia per farle cambiare idea.
Ed è qui che entrerà in gioco Ender, ritenuta da Nadir l'unica in grado di manipolare le decisioni della ragazza.
Nadir mette Ender sotto pressione
Nadir contatterà Ender e le chiederà di parlare con Yildiz e convincerla a tornare sui suoi passi.
Ender, però, intuirà immediatamente la delicatezza della situazione e cercherà di sottrarsi, spiegando di non voler interferire in una scelta così personale.
A quel punto il tono di Nadir diventerà più duro. Senza esporsi troppo, farà capire a Ender che un suo rifiuto potrebbe avere gravi conseguenze, lasciando intendere che è disposto a usare metodi più aggressivi pur di ottenere ciò che vuole.
Ender tra due fuochi nel piano di Nadir
Ender si ritroverà così in una posizione estremamente scomoda: da un lato non vorrà manipolare Yildiz, dall’altro non potrà ignorare la determinazione di Nadir.
Sarà costretta a muoversi con cautela, cercando di non esporsi troppo e di evitare uno scontro diretto.
Mentre Yildiz crede di aver chiuso con l'imprenditore, le trame della soap turca si complicano: cosa succederà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit?