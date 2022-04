C'è grande tensione nelle puntate di Beautiful ora in onda su Canale 5 e le anticipazioni dei nuovi episodi si concentrano sulle conseguenze dei risultati del test di paternità al quale si è sottoposta Steffy. Per avere i risultati ci vogliono ancora giorni e tutte le persone coinvolte sono in trepidante attesa. Finn è al settimo cielo, felice di crescere quel bimbo anche qualora non fosse suo. Liam, invece, non riesce a liberarsi dai sensi di colpa per aver tradito Hope che, dal canto suo, non smette un minuto solo di accusarlo di aver rovinato la sua vita e quella dei loro figli.

Anche Ridge e Brooke sono preoccupati per quel che succederà, ma sperano che il test del Dna accerti che il bambino di Steffy sia di Finn. Le cose, però, andranno diversamente.

Anticipazioni Beautiful nuove puntate: Thomas scopre che il test di Steffy è falso

Nei nuovi episodi di Beautiful, arriveranno i tanto attesi risultati del test di paternità di Steffy, che deluderanno le aspettative di Hope e Liam.

Il padre del bambino che porta in grembo la giovane Forrester è Liam. Hope, disperata, caccerà di casa l'ormai ex marito e si rifugerà tra le braccia di Thomas, che ovviamente non aspettava altro.

Ci sarà però un colpo di scena che cambierà le carte in tavola. Insospettito dallo strano atteggiamento del suo amico Vinny, Thomas lo presserà di domande per sapere se abbia o meno alterato i risultati del test del Dna di Steffy.

Dopo aver tergiversato a lungo e negato ogni responsabilità, Vinny inizierà a far capire a Thomas che potrebbe aver ragione sulla sua intuizione

Vinny spiazza Thomas

Continuando con le nuove anticipazioni di Beautiful, Thomas si introdurrà nello studio di Vinny e, aprendo la cartella sul suo Pc, verrà a sapere che il test di paternità di Steffy è stato manomesso.

Il vero padre del suo bambino è Finn e non Liam.

Thomas chiederà spiegazioni e Vinny gli dirà di aver fatto tutto questo per lui, sapendo bene quanto ami Hope: se la verità fosse venuta a galla, non ci sarebbe stata nessuna speranza di riportarla tra le sue braccia.

Finn scopre la verità, spoiler Beautiful

Il giovane Forrester ripenserà alle parole di Vinny e, in effetti, inizierà a credere che non abbia tutti i torti.

Almeno per qualche tempo, non rivelerà a Hope quanto scoperto.

Successivamente, Thomas cambierà strategia, capendo che mentendo come fece in passato otterrebbe solo l'effetto contrario. Dirà così a Steffy, Hope e Finn come stanno realmente le cose.

Hope sarà sollevata, e lo stesso sarà per Liam. Chi la prenderà malissimo sarà Finn che, accecato dall'ira, si precipiterà nel laboratorio di Vinny accusandolo di avergli rovinato la vita mettendo di mezzo un povero bambino innocente. Dalle parole si passerà ai fatti, dato che Finn prenderà a pugni uno spaventatissimo Vinny.