In Beautiful l'esito del test di paternità del bimbo di Steffy aprirà nuovi scenari. Il test indicherà Liam come padre della creatura e questa notizia getterà nello sconforto soprattutto Finn e Hope. La giovane Logan fuggirà in lacrime dallo studio della dottoressa Campbell, mentre Finn sembrerà non rassegnarsi all'idea che Steffy possa avere un altro figlio in comune con Liam. Steffy però, non vorrà assolutamente perdere Finn.

Arriva l'esito del test di paternità: chi sarà il padre del bimbo di Steffy?

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful tutti quanti attenderanno con ansia l'esito del test di paternità del bambino di Steffy.

Anche Thomas, Ridge e Brooke saranno in ansia e si augureranno che sia figlio di Finn. Se così fosse infatti, si eviterebbero ulteriori problemi tra le famiglie. Thomas, ormai del tutto cambiato rispetto al passato, vorrà che Hope sia felice e l'unico modo è che il bambino risulti essere di Finn e non di Liam. La dottoressa Campbell intanto, avvertirà Steffy di passare nel suo studio, visto che sarà arrivato l'esito del test di paternità. Quindi Steffy, insieme a Liam, Finn e Hope si recherà dalla dottoressa.

Il bambino di Steffy è di Liam, Hope sconvolta: spoiler Beautiful

Alla Forrester intanto, Thomas verrà raggiunto dall'amico Vinny e i due parleranno proprio del fatto che Steffy a breve scoprirà l'esito del test di paternità.

Nel frattempo sarà arrivato il momento della verità per Steffy, Finn, Liam e Hope. I quattro saranno nello studio dela dottoressa Campbell, la quale rivelerà loro che Finn non può essere il padre del bambino. Quindi, il bambino di Steffy è di Liam. Una notizia che sconvolgerà tutti quanti, in particolare Finn e Hope. Quest'ultima correrà fuori dallo studio della dottoressa, seguita da Liam.

Finn e Hope distrutti dopo aver saputo che Liam è il padre del bambino di Steffy

In Beautiful anche Steffy sarà sbalordita dall'esito del test di paternità, tanto che dichiarerà alla dottoressa di pensare che l'esito sia sbagliato. Non ci saranno errori, secondo la dottoressa Campbell. Steffy se ne dovrà fare una ragione. La sorella di Thomas a questo punto chiederà scusa a Finn.

Una volta tornati a casa, Finn vorrà andarsene, ma Steffy lo supplicherà di rimanere e gli dirà di non volerlo perdere. Sarà difficile per Finn superare l'idea che Steffy possa avere un altro figlio insieme a Liam. Anche a casa di Hope e Liam la situazione sarà drammatica. Hope sarà in lacrime mentre Liam continuerà a chiederle perdono e a professarle il suo amore, nonostante stia per avere un altro figlio con Steffy. Una story line complicata ma destinata a riservare nuovi colpi di scena. Per scoprirli, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.