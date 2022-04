Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. La prossima settimana risulta essere l'ultima di programmazione di questa sesta stagione. Difatti, dopo il finale, previsto per il 29 aprile, ci sarà una lunga pausa.

Poi a settembre la soap tornerà sul piccolo schermo. Le anticipazioni relative alle puntate conclusive preannunciano diversi colpi di scena. Gemma darà il peggio di sé, compiendo un gesto ignobile, pur di riappropriarsi di Marco. La figlia di Veronica ricatterà Stefania, mettendola in condizione di scegliere fra il fidanzato e la madre.

Gloria, però, notando subito che qualcosa non va, deciderà di sacrificarsi per permettere alla figlia di vivere serenamente il suo amore. La capocommessa del grande magazzino si consegnerà alla polizia, pronta a pagare per il suo passato. Gli spoiler non vanno oltre, e non svelano come evolverà la situazione, e se Gloria finirà o meno in carcere. Tuttavia, non sarebbe da escludere che la signorina Moreau possa ben presto tornare in libertà, o eventualmente essere prosciolta. Da sottolineare che si tratta di ipotesi, e non di spoiler ufficiali.

Il Paradiso 6: Gemma vuole denunciare Gloria

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, Gloria ha finalmente ritrovato la felicità, riuscendo a ricostruire un rapporto con la figlia.

Quest'ultima, intanto, sta vivendo un bel momento, grazie alla sua storia d'amore con Marco, decollata dopo vari tentennamenti da parte della ragazza. Stefania non voleva ferire Gemma, sapendo che la sorellastra era ancora innamorata di Sant'Erasmo. La figlia di Veronica, difatti, dopo aver visto con i suoi occhi Stefania e Marco baciarsi, passerà all'attacco, desiderosa di vendicarsi.

La giovane Zanatta, da ragazza furba quale è, saprà dove colpire per far si che Stefania si allontani dal suo ex. La perfida ragazza porrà, dunque, la figlia di Ezio, dinanzi ad un ricatto: o lasci Marco, o tua madre finirà in prigione. Nonostante i sentimenti per il fidanzato, l'aspirante giornalista non riuscirà ad accettare l'idea che la madre venga denunciata, e deciderà, senza rivelare nulla alla madre, di chiudere con il nipote di Adelaide.

Il Paradiso 7: Gloria potrebbe tornare presto in libertà

Stando alle anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, Gloria comprenderà che la figlia le stai nascondendo qualcosa. La donna, a questo punto, andrà da Marco, spingendolo a tornare da sua figlia. Con una scelta di coraggio e di amore, la signorina Moreau andrà alla polizia, pronta a pagare anche se per un reato che non ha commesso. Gli spoiler riguardo al finale di stagione terminano qui, e non viene svelato se la madre di Stefania sarà arrestata o meno. Tuttavia gli autori potrebbero aver optato per un finale aperto, e potrebbero voler ripartire proprio da qui per la settima stagione. Tuttavia, lavorando di immaginazione, non sarebbe da escludere che la donna possa essere prosciolta, considerando che il reato, dopo tutti questi anni sia potuto andare in prescrizione. A questo punto, potrebbe anche decidere di dichiarare i suoi sentimenti ad Ezio, con il quale potrebbero tornare ad essere una coppia.