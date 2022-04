Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nel grande magazzino milanese negli anni sessanta, è quasi giunta alla fine della sua sesta stagione di programmazione sull'ammiraglia Rai. Nelle ultime puntate vi sarà spazio per i rapporti sentimentali dei personaggi e tutti gli intrighi verranno alla luce.

Nell'ultimo episodio settimanale de il paradiso (da lunedì 18 a venerdì 22 aprile), Dante rinuncerà alla sua vendetta contro Vittorio per dimostrare a Beatrice che il suo sentimento è autentico nei suoi confronti.

Al circolo, Ludovica scoprirà che sua madre è partita senza di lei per affrontare il delicato intervento in una clinica all'avanguardia americana.

Nel contempo, Flora parlerà con il commendatore Guarnieri per confidargli che presto potrebbe lasciare il Paradiso e tornare negli Stati Uniti per un lavoro molto importante.

Infine, Stefania confesserà a Gemma i sentimenti che prova verso Marco e che soprattutto il nipote di Adelaide la ricambia. Così, la figlia di Veronica, si infurierà e perderà ogni speranza di tornare assieme al giornalista del Paradiso Market.

Dante rinuncia al marchio Paradiso per amore di Beatrice

Nelle puntate precedenti, Vittorio rinuncia alle quote del Paradiso per dedicarsi a tempo pieno alle condizioni di salute di sua cognata. Il capo del magazzino, infatti, cede il marchio a Romagnoli a patto che lui lasci per sempre Milano e Beatrice.

Nella prima parte dell'episodio numero cento-cinquanta-quattro della soap, Beatrice si risveglierà dal coma e troverà il suo fidanzato pronto a farsi perdonare per averle nascosto i suoi loschi affari per danneggiare l'immagine dell'atelier. Dopo aver lasciato l'ospedale, Dante prenderà una decisione che cambierà la sua vita: si recherà al Paradiso e declinerà l'offerta di Vittorio per dimostrare che il suo amore nei confronti della vedova Conti sia autentico.

Ludovica e Flora deluse dai loro cari

Nelle puntate precedenti, Umberto confida a Flora che vuole farsi perdonare da Adelaide e che il loro bacio è stato un errore da non ripetersi, mentre la signorina Gentile riceve una proposta di lavoro in America. Nel contempo, Ludovica è intenzionata di accompagnare sua madre per sostenerla durante l'operazione, ma Flavia si oppone.

Nella seconda parte dell'ultimo episodio settimanale de il paradiso delle signore, Brancia di Montalto partirà per gli Stati Uniti per sottoporsi a un delicato intervento in una clinica all'avanguardia, tuttavia la sua malattia è soltanto una farsa per allontanare sua figlia dal fidanzato. Più tardi, Ludovica apprenderà che sua madre è partita senza di lei e sarà dispiaciuta della sua scelta, ma continuerà a sostenerla, ignara delle menzogne di Flavia.

Nel frattempo, Flora confesserà ad Umberto di aver ricevuto una chiamata che potrebbe cambiarle la vita: una proposta lavorativa in America che le farebbe lasciare il passato alle spalle

Gemma scopre che Stefania e Marco intrattengono una relazione

Nelle puntate precedenti, il nipote di Adelaide lascia la figlia di Veronica ad un passo dal fidanzamento ufficiale, poiché innamorato di Stefania Colombo.

Nonostante i primi momenti difficili, i due ragazzi cedono alla passione e iniziano a vivere il loro amore (in segreto).

Nell'ultima parte dell'episodio de il paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 22 aprile, Stefania confesserà alla "sorellastra" di amare Marco e che è corrisposta dal ragazzo, nonostante i suoi tentativi di rinnegare i propri sentimenti. Gemma sarà furiosa da quanto appreso e perderà ogni speranza di poter tornare insieme al suo ex fidanzato.