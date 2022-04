Mentre cresce l'attesa per la puntata del serale di Amici 21 che andrà in onda sabato 23 aprile, Lorella Cuccarini ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi svelando alcuni dettagli inediti del suo passaggio da professoressa di ballo, durante la scorsa edizione, a professoressa di canto in questa edizione. Confessando di essere competitiva quanto i suoi colleghi, anche se i suoi metodi sono diversi, Lorella ha parlato anche dei guanti di sfida che la vedono protagonista in prima persona al fianco del suo collega di squadra Raimondo Todaro.

Cuccarini ha dimostrato di mettersi in gioco a tutto tondo.

Dal ballo al canto: la versatilità di Lorella

"Fare questo cambio mi ha colto di sorpresa", ha svelato Lorella al magazine diretto da Alfonso Signorini parlando dell'offerta di Maria De Filippi di diventare per l'edizione 21 di Amici insegnante di canto dopo aver messo a disposizione degli alunni lo scorso anno la sua sapienza nell'ambito della danza. A convincerla è stata la conduttrice che, secondo il suo racconto durante l'intervista, avrebbe fatto leva sulla possibilità unica di poter spaziare con Lorella nei due ambiti di disciplina che interessano il talent.

"Questo passaggio mi ha entusiasmato, l’approccio con i ragazzi, la costruzione di un percorso sono molto stimolanti", ha confessato la 'più amata dagli italiani', che non si è mai risparmiata durante tutto il percorso.

Infatti, Lorella è sempre stata molto vicina ai ragazzi che ha seguito. "Noi siamo tutti competitivi, abbiamo una squadra nella quale crediamo, i banchi non li abbiamo dati a caso", ha detto a tal proposito Cuccarini che ha ammesso di credere molto nei talenti che ha portato al serale. D'altra parte per i ragazzi ogni singola esibizione ha un valore molto importante perché gli permette di portare in prima serata la loro arte.

Cucca-Todo Vs Zerbi-Cele: i guanti di sfida tra i prof

Non è tutto. Se il pubblico di Canale 5 segue Amici per vedere i giovani ballerini e cantanti esibirsi sul palco non c'è minore attesa per i guanti di sfida che coinvolgono i professori. I Cucca-Todo con arte e maestria sanno stregare i telespettatori. Fanno da contraltare Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che dismessi i panni di professori severi per qualche minuto regalano risate e divertimento a tutti con le loro esibizioni che sono piuttosto parodie.

"Rudy è come un bambino", ha detto Lorella a proposito del collega quando si trova davanti al guanto dorato di sfida. Insomma, anche per la prossima puntata le risate sono assicurate, ma ancor di più lo sono i battibecchi perché nessuno dei professori vuole perdere i propri alunni anche se sabato dopo sabato il cerchio si stringe sempre di più.