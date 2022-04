Silvano Michetti è stato squalificato dall'Isola dei Famosi per avere pronunciato una bestemmia. In un'intervista rilasciata a Repubblica, Ivano Michetti ha confidato di avere inviato una diffida al Reality Show di Canale 5. Stando alla versione raccontata dal leder dei Cugini di Campagna, il fratello non ha pronunciato alcuna parola blasfema.

L'accaduto

Due settimane fa Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono entrati in gioco all'Isola dei Famosi. Poco dopo essere essersi lanciati dall'elicottero ed essere approdati su Cayo Cochinos, Michetti ha raccontato com'è stato arrivare sull'atollo.

Preso dall'euforia, il neo concorrente si è lasciato scappare una bestemmia.

Ovviamente, l'episodio non è passato inosservato: il web ha subito segnalato l'accaduto mentre Nicola Savino dallo studio avrebbe commentato con un "ahia". In seguito alla squalifica del concorrente, il suo partner di gioco Nick è rimasto in gara da solo. In un secondo momento, però, ha avuto la possibilità di giocare con Blind: quest'ultimo dopo l'eliminazione su Playa Accoppiada ha deciso di giocare con Luciani.

Il fratello di Silvano Michetti interviene

In un primo momento la produzione dell'Isola dei Famosi si era presa del tempo. Successivamente in un comunicato ha annunciato la squalifica di Silvano Michetti. Il motivo?

Come spiegato dai vertici, dopo un'attenta revisione dei filmati la bestemmia è emersa e quindi il concorrente dei Cugini di Campagna è stato espulso per avere infranto il regolamento. A tal proposito Mediaset si era scusata con i telespettatori per l'accaduto.

A distanza di una settimana dalla squalifica di Silvano Michetti dal reality show, il fratello Ivano si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

SILVANO ARRIVA SULL'ISOLA E BESTEMMIA: SIAMO PRONTI AL BESTEMMIA GATE?✈️ #isola pic.twitter.com/OxJhVlRlWR — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑘 🦋🐍🤍 (@itssmarikaa) April 4, 2022

In un'intervista rilasciata a Repubblica, il diretto interessato ha fatto sapere di aver diffidato il programma: "L'audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro".

Ivano Michetti ha sostenuto che non è stata pronunciata alcuna bestemmia, ma è stato detto solo "Santo Dio". Sulla base di quanto dichiarato il diretto interessato ha fatto presente che non esiste alcun presupposto per l'espulsione dal gioco.

L'appello di Ivano

Ivano Michetti ha spiegato di aver agito in nome del fratello Silvano, visto che non può difendersi da solo. Inoltre, il diretto interessato ha fatto sapere di avere agito anche per tutelare l'immagine dei Cugini di Campagna di cui Ivano Michetti è leader.

A tal proposito il fratello dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha chiesto a Mediaset di reintegrare nel gioco Silvano Michetti in quanto il fatto non sussiste.