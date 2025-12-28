Cancellata la doppia puntata serale della soap Io sono Farah dalla programmazione di Canale 5. Gli spettatori e appassionati della serie turca che vede protagonista Demet Ozdemir, dovranno fare a meno di una delle due puntate serali, a differenza di quanto era accaduto la scorsa settimana.

Mediaset, infatti, aveva scelto di programmare un doppio appuntamento serale con la serie turca, trasmettendolo lunedì e martedì sera, dalle 21:55 alle 23:15 circa. Questa settimana, invece, la soap andrà in onda soltanto una volta in prime time.

La programmazione di Io sono Farah subirà delle modifiche a partire dal 29 dicembre: in prime time su Canale 5 non ci sarà una nuova puntata speciale della serie turca, così come è accaduto la scorsa settimana.

Alle 21:55, subito dopo la consueta puntata de La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti, andrà in onda il film Ennio Doris - C'è ancora domani, che occuperà lo slot della prima serata.

Il doppio appuntamento con la soap turca risulta cancellato dal palinsesto della rete ammiraglia: verrà ridotto a un appuntamento singolo in prime time.

Gli spettatori e appassionati della serie turca incentrata sulle vicende di Farah e Tahir potranno seguire i nuovi episodi nel prime time di martedì 30 dicembre, dalle 21:55 alle 00:10 circa.

Questa volta, infatti, la durata complessiva della soap verrà allungata in prime time e sforerà ben dopo la mezzanotte, complice l'assenza in palinsesto de La notte nel cuore, che ha chiuso definitivamente i battenti lo scorso martedì in seconda serata, con la puntata conclusiva di sempre.

Tuttavia, a partire da lunedì 29 dicembre tornerà in onda l'appuntamento in daytime con la soap opera dopo la sospensione di questi giorni per la pausa natalizia.

I nuovi episodi andranno in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16:15 circa, per poi lasciare spazio a La forza di una donna.

Crescono gli ascolti di Io sono Farah nella fascia serale Mediaset

La scorsa settimana, complice il traino inverno de La notte nel cuore che ha toccato il 18% di share in seconda serata, l'appuntamento con Io sono Farah ha registrato un notevole incremento dal punto di vista Auditel.

La puntata del martedì sera ha registrato una media di quasi due milioni e mezzo di spettatori su Canale 5 arrivando a superare il muro del 15,40% di share.

Numeri positivi che hanno permesso alla serie di tener testa agli ascolti dello show evento Cena di Natale trasmesso su Rai 1 con Antonella Clerici, fermo al 16% di share nonostante il ricco parterre di ospiti famosi.