Negli episodi della seconda stagione della soap turca Forbidden Fruit dal 5 al 10 gennaio 2026, dopo aver rischiato di perdere il figlio Erim (Ilber Uygar Kaboglu) a causa del suocero Mustafa (Mustafa Uğurlu), Halit Argun (Talat Bulut) comunicherà alla moglie Yildiz (Eda Ece) di volersi separare da lei.

Yildiz e Zeynep scoprono di essere sorellastre, Erim viene operato d’urgenza

Yildiz e Zeynep (Sevda Erginci) a causa di Ender (Sevval Sam) verranno a conoscenza di essere sorellastre, per non essere figlie dello stesso padre. Dopo aver scoperto che Mustafa è soltanto il suo genitore, Yildiz affronterà una nuova crisi coniugale con il marito Halit.

In seguito, sommerso dai debiti e senza via d'uscita, Mustafa irromperà alla villa Argun armato e farà partire un colpo della sua pistola contro Erim accidentalmente, il quale lotterà tra la vita e la morte dopo il ricovero in ospedale, in cui verrà sottoposto ad un'operazione d'urgenza. Non appena verrà dimesso dai medici, Erim si rifiuterà di tornare a vivere con il padre e deciderà di trasferirsi dalla madre Ender.

Caner e Zehra si riavvicinano, Zeynep offre un lavoro a Hazal

Spazio anche a Caner (Baris Atay) e Zehra (Safak Pekdemir), che si riavvicineranno. In precedenza, i due avevano deciso di rimanere amici, dopo essersi lasciati andare alla passione per aver bevuto qualche bicchiere di troppo al matrimonio di Zeynep e Alihan (Onur Tuna).

Intanto, Ender trascorrerà una serata con l’ex amante Kaya (Barış Kılıç), invece Zeynep offrirà un lavoro a Hazal, senza sapere che in passato ha avuto una storia d’amore con Alihan.

In seguito, per il bene della sua famiglia, Halit dirà a Yildiz di voler divorziare da lei e di voler rimanere a casa dell’ex moglie Ender per stare accanto al figlio Erim.

Riepilogo sull’arrivo di Mustafa a Istanbul

Di recente, dopo essere uscito di prigione in cui ha scontato una condanna di vent'anni per un omicidio, Mustafa è arrivato a Istanbul per cercare un sostegno economico dai suoi familiari. Per iniziare, il pericoloso uomo ha costretto l’ex moglie Asuman a rivelargli dove si trova loro figlia Yildiz. A quel punto, dopo non essere riuscito a convincere l’imprenditore Halit a dargli del denaro in prestito, Mustafa si è avvicinato alla figlia fingendosi una vittima.

Tuttavia, appena ha capito che il padre si è fatto vivo soltanto per sfruttarla, Yildiz l’ha cacciato via e gli ordinato di non avvicinarsi più a lei e nemmeno a sua sorella Zeynep. Nonostante ciò, Mustafa è tornato a minacciare Asuman, costringendola a dargli i soldi che gli aveva promesso, altrimenti rivelerà a Zeynep e Yildiz che sono sorellastre.