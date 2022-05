Chi resta nel cast de Il Paradiso delle Signore 7? È questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori e fan della soap opera di Rai 1, che ha chiuso i battenti lo scorso venerdì pomeriggio.

Da maggio sono programmate le riprese delle nuove puntate di questa settima stagione che riaprirà i battenti a settembre e che occuperà la fascia del daytime per tutta la durata della stagione tv 2022/2023.

In vista delle nuove riprese, emergono già le prime anticipazioni sul cast: a confermare il suo addio è stata l'attrice che veste i panni di Beatrice Conti.

Confermato Il Paradiso delle signore 7: ecco chi lascia il cast della soap opera

Nel dettaglio, le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 7 sono previste a partire da metà maggio 2022, quando riaprirà i battenti il set.

Per vedere in onda le nuove puntate, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che la messa in onda è prevista a partire solo da metà settembre 2022.

Intanto, però, ci sono già un po' di notizie sul cast di quest'anno e su chi ci sarà in scena. Di sicuro, gli spettatori non ritroveranno l'attrice Caterina Bertone che, sul suo profilo social, ha salutato definitivamente gli spettatori e tutti i compagni di viaggio di questa esperienza. In primis, l'attrice di Beatrice Conti ha voluto ringraziare Alessandro Tersigni, che nella soap veste i panni del dottor Vittorio, nonché cognato della donna.

Chi resta nel cast de Il Paradiso delle signore 7

"Dove lo trovo ora un altro collega come te?", si è chiesta l'attrice nel suo post di addio con il quale ha confermato l'uscita di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7.

Insomma, Beatrice Conti non tornerà in scena nelle nuove puntate della settima stagione e, a questo punto, resta da capire se ci sarà Dante Romagnoli oppure se abbandoneranno insieme il cast.

Tra gli attori confermati, invece, spiccano i nomi di Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, che il pubblico rivedrà ancora rispettivamente nei panni di Vittorio Conti e Umberto Guarnieri.

Dubbi su Marco, Stefania e Gemma nel cast de Il Paradiso 7

Continuerà a essere una delle protagoniste indiscusse della soap opera anche l'attrice Vanessa Gravina, nei panni della contessa Adelaide.

Occhi puntati anche sui personaggi di Marco, Stefania e Gemma. Per i primi due, dopo essere usciti allo scoperto con il loro amore, non si esclude che possano uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7, per viversi la loro relazione lontani da tutto e tutti.

Gemma, invece, dopo aver visto fallire il tentativo di ostacolare la relazione tra Marco e la sorellastra, potrebbe fare le valigie e decidere di abbandonare Milano.