Il Paradiso 1, undicesima puntata 'I sogni son desideri': Vittorio attratto da Teresa

Nell’undicesima puntata della prima stagione de Il Paradiso delle Signore, intitolata “I sogni son desideri”, Teresa (Giusy Buscemi) sarà desiderosa di aiutare suo fratello Salvo a trovare un lavoro a Milano e si confiderà con Vittorio Conti sulla questione. Nel frattempo Pietro Mori vorrà aiutare Andreina a organizzare la sua mostra e proporrà alla donna di spostare l’evento al Paradiso delle Signore, così da risolvere gli ultimi imprevisti. Nonostante Mandelli sia contrario all’idea di Mori, Andreina sarà molto felice e accetterà subito di fare la mostra nella caffetteria del grande magazzino. Vittorio, intanto, sarà sempre più attratto da Teresa.

Clara evita il suo spasimante

Andreina comincerà a organizzare nei dettagli la sua mostra, presso Il Paradiso delle Signore e all’improvviso sgriderà la Venere Teresa davanti a tutti, poiché la giovane avrà toccato uno dei suoi quadri. Frattanto la Venere Lucia Gritti incontrerà nuovamente il suo corteggiatore, durante il turno di lavoro e resterà assai stupita dalla determinazione dell’uomo.

Clara Mantovani, invece, deciderà di evitare il suo spasimante per un po' di tempo e inventerà delle scuse per non incontrarlo in privato. In seguito Quinto penserà di confrontarsi con Anna e dirà alla giovane di essere dispiaciuto di come sia finita la sua storia con Massimo: da quel momento in poi, Imbriani comincerà a guardare Quinto con occhi diversi.

Vittorio confessa a Pietro di essersi innamorato di Teresa

Andreina pretenderà che, durante la sua mostra, il grande magazzino venga chiuso alla solita clientela: Pietro non potrà fare altro che esaudire tutti i desideri della fidanzata e si vedrà costretto ad accettare la sua idea, così annuncerà la novità a tutte le Veneri. Durante l'evento, Andreina sarà infastidita dalla presenza di Teresa e sembrerà alquanto gelosa del fascino della giovane siciliana, così penserà di umiliarla davanti a tutti i presenti. Pietro Mori assisterà alla scena e toglierà dall'imbarazzo la Venere, subito dopo l'imprenditore deciderà di andare contro il volere di Andreina e aprirà le porte de Il Paradiso delle Signore a tutte le clienti. Infine, Vittorio confesserà a Pietro Mori di essersi innamorato di Teresa Iorio.