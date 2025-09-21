Le anticipazioni della puntata di Forbidden Fruit, in onda mercoledì 24 settembre su Canale 5, si concentrano su Erim che prenderà sempre più le distanze da Ender. Il ragazzo non accetterà la decisione di sua madre di risposarsi con Alihan, e nel momento in cui lei si presenterà fuori dalla scuola la respingerà. Zeynep invece, avrà una discussione particolarmente accesa con Dundar, il proprietario della concessionaria in cui lei si recherà per acquistare un auto.

Erim respinge Ender: il giovane non la vuole più vedere

La puntata del 24 settembre riprenderà dal momento in cui Halit ha scoperto che Alihan è convinto che lui sia stato l'amante di sua madre Fusun.

È per questo motivo che Tasdemir nutre così tanta rabbia verso di lui e ha sposato Ender per cercare di diventare socio maggioritario della Falcon Airlines. Proprio il matrimonio tra Alihan e Ender continuerà a creare non poche tensioni nella famiglia Argun visto che il sedicenne Erim non vorrà più vedere la madre. Ender cercherà di parlare con il figlio per spiegare le sue ragioni e andrà ad aspettarlo fuori da scuola. Purtroppo per lei, Erim si rifiuterà di starla a sentire e le dirà chiaro e tondo che non vorrà più avere nulla a che fare con lei. Deluso e amareggiato, Erim si allontanerà con il suo amico Alp, il quale gli presenterà un nuovo gruppo di amici.

Zeynep litiga con Dundar, il concessionario d'auto: spoiler del 24/09

Zeynep invece, avrà preso possesso del suo nuovo ufficio e inizierà a muovere i suoi primi passi come codirettrice della Falcon Airlines. Zerrin l'avrà convinta ad acquistare un auto e la inviterà a passare alla concessionaria di Dundar. Tra l'uomo e Zeynep nascerà una accesa discussione e la ex di Alihan se ne andrà dalla concessionaria alquanto indispettita. Quando Dundar scoprirà che Zeynep è una persona influente all'interno dell'azienda di Halit si preoccuperà per le conseguenze e cercherà di rimediare. Intanto Yildiz chiederà al marito Halit il permesso di uscire insieme a Zeynep e Irem per una serata di sole donne. Argun, seppur contrario, alla fine cederà e lascerà che Yildiz esca con le due parenti.

Le anticipazioni riguardanti le puntate successive, rivelano che l'uscita di Yildiz con la sorella e la cugina sarà ad alto tasso alcolico. La donna tornerà a casa a tarda notte facendo infuriare il marito.

Forbidden Fruit fa appassionare 2 milioni di spettatori ogni pomeriggio

La dizi turca che narra le vicende di Zeynep e Yildiz continua a riscuotere successo tra il pubblico italiano: Forbidden Fruit è infatti seguita giornalmente da una media di 2 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 20 e il 22%. Dal 22 settembre, la serie andrà in onda con puntate della durata di circa 30 minuti, ben più corte di quelle a cui i telespettatori erano abituati e questo per lasciare spazio al ritorno nel pomeriggio di Canale di Uomini e donne.