Nel nuovo appuntamento de La notte nel cuore in onda domenica 28 settembre in prima serata su Canale 5, Cihan dirà alla moglie Sevilay che le concederà il divorzio mentre Sumru diventerà la nuova proprietaria del negozio di tappeti di Gurcan grazie a Tashin. Esat intanto, continuerà a nascondersi mentre Cihan farà di tutto per stanarlo e fargliela pagare per aver rapito Melek.

Cihan chiede scusa a Sevilay: 'Ti concederò il divorzio'

La trama del 28 settembre riprenderà dal momento in cui Sevilay e Melek si ritroveranno sull'orlo di un burrone con la loro auto.

Hikmet, che avrà seguito la figlia, vedendola in pericolo chiamerà i soccorsi e si metterà in contatto con Cihan il quale, seppur a distanza, cercherà di dare consigli su come evitare il peggio. Fortunatamente le due donne verranno salvate e andranno in ospedale per degli accertamenti. Qui verranno raggiunte oltre che da Cihan anche da Nuh e tra i due uomini scoppierà l'ennesima lite. Cihan chiederà perdono a Melek ma lei non vorrà avere niente a che fare con lui. Rimasto solo con Sevilay, Cihan le chiederà scusa per averla fatta soffrire e le prometterà che le concederà il divorzio . Un cambio di rotta per il primogenito di Samet che si sarà reso conto degli sbagli fatti in passato e vorrà porvi rimedio in un modo o nell'altro.

Esat si nasconde, Cihan cerca di stanarlo: anticipazioni del 28/09

Sevilay e Melek lasceranno l'ospedale insieme a Nuh per tornare a casa di Tashin. Quest'ultimo istante, farà un regalo a Sumru e comprerà per lei il negozio di tappeti di Gurcan, soffiandolo a Samet. Esat invece, continuerà a nascondersi temendo la vendetta di Cihan per il rapito Melek. Cihan in effetti, lo cercherà in lungo e in largo e, per stanarlo, darà ordine di bloccare le sue carte di credito ei conti bancari. Il maggiore dei Sansalan non vorrà farla passare liscia al fratellastro mentre a casa di Tashin l'atmosfera sarà molto rilassata con Nuh che rivelerà di essersi emozionato nel momento in cui ha avuto modo di ascoltare per la prima volta il battito del cuore di suo nipote.

La notte nel cuore supera i due milioni di telespettatori

Continua intanto il successo della soap Tv con Nuh e Melek che, ogni domenica sera, regala ascolti più che soddisfacenti a Mediaset.

La puntata andata in onda lo scorso 14 settembre su Canale 5 è stata vista da una media di 2.148.000 spettatori con uno share del 16.8%, battendo sul filo di lana la fiction Imma Tataranni trasmessa da Rai 1, che si è fermata al 16,6%.