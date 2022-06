Il Paradiso delle Signore tornerà in onda a settembre, ma già iniziano a circolare delle indiscrezioni riguardo la presenza o assenza di alcuni personaggi. Trattandosi di un prodotto a lunga serialità, non mancheranno di certo delle new entry, che potrebbero andare a bilanciare qualche uscita di scena. Fra i nomi in lizza per l'ingresso nel cast sembra esserci quello di Ronn Moss, volto già noto al pubblico italiano per aver interpretato Ridge in Beatiful per diversi anni. L'attore americano, dopo aver abbandonato le scene della longeva soap statunitense, potrebbe entrare a far parte del cast de Il Paradiso.

Il Paradiso: nel corso delle nuove puntate potrebbe entare Ronn Moss

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore tornerà a settembre, dopo una lunga pausa estiva. Di recente sta circolando la voce che nel cast potrebbe esserci Ronn Moss, celebre volto di Beatiful. L'attore, difatti, ha vestito per anni i panni di Ridge Forester, co-protagonista della soap. Il pubblico italiano, quindi, ha già avuto modo di familiarizzare con Moss, il quale potrebbe diventare un ottimo traino per conquistare una nuova fetta di telespettatori.

L'attore americano potrebbe entrare a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore, magari in qualità di guest star, senza interpretare un personaggio presente in tutta la stagione.

Il Paradiso: l'attore di Ridge potrebbe essere un ospite venuto dall'America

Dunque sembra esserci una concreta possibilità che Ronn Moss entri a far parte del cast de Il Paradiso. Tuttavia, essendo le riprese già iniziate da circa due settimane, il ruolo di Moss potrebbe essere marginale, dato che non è ancora presente sul set.

Qualora questa voce venisse confermata, resterebbe da capire quale personaggio andrebbe ad interpretare l'ex attore di Beatiful. Essendo Ronn Moss californiano, non sarebbe da escludere che possa vestire i panni di un uomo americano.

Le vicende de Il Paradiso delle Signore risultano comunque essere collegate con gli Stati Uniti, e sarebbe del tutto normale che entrasse un nuovo personaggio proveniente da oltreoceano.

Vittorio Conti, difatti, non si è mai limitato a lavorare solo in Italia, essendo desideroso di fare affari anche altrove. Moss, quindi, potrebbe vestire i panni di un uomo d'affari venuto dall'America per proporre qualche nuova collaborazione al direttore del grande magazzino.

Tuttavia occorre sottolineare che, almeno per il momento, si tratta solo di indiscrezioni, non confermate ancora da nessuna dichiarazione né da parte del diretto interessata, né da parte degli addetti ai lavori della macchina produttiva de Il Paradiso delle Signore.