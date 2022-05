Il Paradiso delle Signore è una soap italiana in onda nella fascia pomeridiana di Rai 1. In questo slot va a scontrarsi con i corazzati programmi della concorrenza, riuscendo comunque ad ottenere ottimo risultati in termini di ascolti. La soap con Tersigni e Farnesi appassiona molto il pubblico, tanto da essere giunta alla sesta stagione. A partire dal prossimo settembre, le vicende del grande magazzino torneranno in onda su Rai Uno con la settima edizione. Tuttavia, un'indiscrezione avrebbe messo in allarme i fan, timorosi che la soap possa possa essere cancellata dai palinsesti a partire dall'autunno del 2023.

Le sorti de Il Paradiso a rischio

Il Paradiso delle Signore è un vero e proprio gioiellino nostrano, con un cast di ottimi attori e una trama non certo banale. Difatti, pur trattandosi di una soap, le vicende risultano essere impegnate e mai semplicistiche. Questo ha fatto si che il pubblico si affezionasse sempre di più a questo prodotto Made in Italy, tanto da giungere alla quota non trascurabile di sei stagioni. Un risultato eccellente per una soap, tanto più se trasmessa dalla rete ammiraglia Rai, che a quanto pare non è mai stata molto avvezza alla lunga serialità. Infatti, Centrovetrine ed Un posto al sole, uniche soap italiane degne di nota per trama e longevità, sono state trasmesse da Canale 5 e Rai Tre.

Tuttavia, Il Paradiso delle Signore potrebbe avere una vita più breve delle sue sorelle maggiori, giungendo a conclusione dopo la settima stagione. Al momento si tratta solo di un'indiscrezione, non confermata da nessuna fonte certa, ma il rischio che la soap venga cancellata dai palinsesti di Rai Uno potrebbe esserci.

Sei sorelle potrebbe prendere il posto de Il Paradiso

Dunque a settembre avrà inizio la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, che non mancherà di stupire il pubblico con diversi colpi di scena. Nel palinsesto estivo, i vertici Rai hanno deciso di inserire una nuova soap opera-telenovelas di importazione spagnola, dal titolo "Sei sorelle".

Si tratta di un melò ambientato ad inizio '900, che in Spagna ha riscosso un notevole successo. Tuttavia riuscirà a captare l'attenzione del pubblico del Belpaese? Al momento non vi è ancora una risposta certa, e per averla bisognerà attendere la messa in onda della soap, che partirà dal 30 maggio. Stando ad un'indiscrezione, qualora Sei Sorelle dovesse replicare il successo ottenuto in patria, potrebbe facilmente sostituire Il Paradiso delle Signore anche nel palinsesto autunnale, a partire dal 2023. La soap spagnola, difatti, è composta da circa 400 episodi, e non riuscirà mai a terminare entro settembre 2022, quando poi passerà il testimone alla settima stagione della soap nostrana.

Alla base di questa indiscrezione ci sarebbe un dato di fatto certo: la macchina produttiva de Il Paradiso è molto costosa.

Un prodotto importato dall'estero, invece, risulterebbe avere meno costi, e quindi qualora dovesse andare bene, sarebbe di certo più vantaggioso in termini economici. Tuttavia, non si può ancora sapere quale possa essere il riscontro da parte del pubblico verso Sei sorelle. A quanto pare, però, dai risultati che otterrà potrebbe dipendere il destino de Il Paradiso delle Signore.