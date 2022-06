In casa Mediaset fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto anche quest'anno dal direttore del settimanale di Gossip e cronaca rosa Chi Alfonso Signorini. Proprio in queste ore, il portale TvBlog ha annunciato che a ricoprire il ruolo da opinionista del reality dovrebbe essere per il secondo anno consecutivo Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e produttrice tv. A tal proposito, il blogger Davide Maggio ha rivelato un retroscena inedito.

Giulia De Lellis avrebbe dovuto essere opinionista del Grande Fratello Vip 7

Davide Maggio ha rivelato che in realtà Sonia Bruganelli non sarebbe stata la prima scelta da parte di Alfonso Signorini. Al suo posto pare sarebbe dovuta sedersi la influencer Giulia De Lellis, concorrente di una passata edizione del reality ed ex fidanzata di Andrea Damante.

Nell'articolo di Davide Maggio si legge esattamente: "Quella di lady Bonolis non sembrerebbe essere affatto una prima scelta". Poi, il giornalista ha anche aggiunto che stando a quanto trapelato negli scorsi mesi, pare che non ci fosse alcuna volontà di riconfermare Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in veste di opinioniste. Le new entry, continua ancora Davide Maggio, erano già pronte ma una delle due non sarebbe stata approvata dai piani alti dell'azienda di Cologno Monzese.

Si tratterebbe proprio dell'influencer romana Giulia De Lellis.

Nuove rivelazioni di Davide Maggio sul Gf Vip 7 e frecciatina di Giuseppe Candela

Sempre sull'articolo pubblicato nella giornata del 27 giugno si legge che una volta saltata la partecipazione dell'ex gieffina, sarebbe stata ripescata Sonia Bruganelli. La donna avrebbe accettato dopo un lungo corteggiamento da parte proprio del conduttore Alfonso Signorini.

Questa decisione sarebbe arrivata nonostante al termine della scorsa edizione, la donna avesse dichiarato di non voler più ricoprire questo ruolo perché poco credibile una seconda volta.

La notizia è stata commentata anche da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia che ha riportato l'indiscrezione sul suo profilo lanciando una stoccata a Sonia Bruganelli.

Pare infatti che tra i due in passato ci siano state delle frizioni. Il giornalista si è ironicamente scusato con lei dichiarando: "È addirittura peggio di come avevo scritto, non volevano nemmeno riconfermarla e al suo posto avevano scelto Giulia De Lellis".

Riguardo il nome di colei che prenderà il posto di Adriana Volpe, sempre TV Blog ha svelato che potrebbe essere la famosissima cantante Orietta Berti. L'usignolo di Cavriago, com'è soprannominata per la sua voce, sarebbe anche pronta per un one woman show sempre sulle reti Mediaset.