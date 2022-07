Cambio programmazione per Mina Settembre, la fiction con Serena Rossi tornata in onda su Rai 1 quest'estate con le puntate della prima stagione.

Domenica 10 luglio 2022 era attesa la sesta e ultima puntata della fiction, ma non sarà così. In casa Rai, infatti, si è optato per un cambio di palinsesto dettato dall'esigenza di trasmettere in prime-time una partita della Nazionale italiana di calcio femminile, impegnata negli Europei 2022.

Cambio programmazione Rai: salta Mina Settembre del 10 luglio

Le puntate di Mina Settembre sono tornate in onda quest'estate nel prime-time domenicale di Rai 1.

Gli ascolti hanno premiato la scelta dell'azienda di Viale Mazzini, confermando l'interesse degli spettatori verso questa serie che all'esordio aveva fatto registrare ottimi numeri in termini di share.

La media di ascolto degli episodi trasmessi in queste settimane estive supera la soglia dei due milioni e mezzo di spettatori che hanno rivisto le vicende di Gelsomina, Claudio e Mimmo, permettendo così alla rete ammiraglia della Tv di Stato di toccare anche il 18% di share.

Quando ritorna Mina Settembre con l'ultima puntata

Adesso manca all'appello solo la sesta e ultima puntata del primo capitolo di Mina Settembre. Questa però non verrà trasmessa domenica 10 luglio 2022.

Infatti nella prima serata di Rai 1, a partire dalle 20:35 circa, ci sarà la partita Francia-Italia valida per gli Europei femminili di calcio 2022.

Il match occuperà l'intero prime-time e, di conseguenza, ci sarà un cambio programmazione che farà slittare la messa in onda dell'ultima puntata della fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno alla prossima settimana.

Come svelato dai promo che stanno andando in onda in queste ore su Rai 1, l'appuntamento conclusivo di Mina Settembre è slittato alla prima serata di domenica 17 luglio.

Cosa succederà nelle nuove puntate della fiction con Serena Rossi

Dunque il 17 luglio termineranno le repliche di Mina Settembre, in attesa di seguire le nuove puntate della seconda edizione.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva è stato confermato che Mina Settembre 2 andrà in onda in autunno.

La serie sarà ancora una volta incentrata sulle vicende della protagonista Gelsomina che, in questo nuovo capitolo della fiction, sarà alle prese con una fatidica scelta da prendere per la sua vita sentimentale.

Da un lato l'ex marito Claudio che ha provato a riconquistarla; dall'altro Domenico, il ginecologo che sembra aver fatto breccia nel cuore dell'assistente sociale. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo nelle prossime puntate della seconda serie.