Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione de La notte nel cuore, facendo slittare l'episodio finale, inizialmente previsto per il 23 dicembre, a martedì 30 dicembre in seconda serata, subito dopo la messa in onda degli episodi inediti di Io sono Farah.

Mediaset ha deciso: l’ultima puntata andrà in onda il 30 dicembre in seconda serata

Brutte notizie per i fan de La notte nel cuore, visto che Mediaset ha deciso di stravolgere la programmazione delle puntate finali della serie turca, relegando gli ultimi due appuntamenti della stagione in seconda serata.

Salvo nuove disposizioni, l'ultima puntata, inizialmente prevista per il 23 dicembre, slitterà a martedì 30 dicembre e andrà in onda non prima delle 23:15, visto che sarà preceduta dalla messa in onda degli episodi inediti di Io sono Farah, serie turca che vede protagonista Demet Ozdemir. Un duro colpo per gli appassionati de La notte nel cuore abituati, sin dal debutto, a seguire le vicende dei loro beniamini in prima serata.

La notte nel cuore, spoiler 30 dicembre: Melek e Cihan diventano genitori

Secondo le anticipazioni, l'episodio conclusivo de La notte nel cuore sarà carico di emozioni e vedrà protagonista il matrimonio tra Tahsin e Sumru. Diventeranno marito e moglie circondati dai loro affetti.

Mancheranno all'appello solo Nuh e Sevilay, impegnati con il loro viaggio di nozze, ed Esat, che starà scontando la sua pena in carcere. Il ragazzo riuscirà comunque a fare gli auguri agli sposi con una videochiamata dal carcere. La cerimonia nuziale si svolgerà senza intoppi, finché Melek entrerà in travaglio e verrà portata in ospedale, dove darà alla luce una bambina, a cui verrà dato il nome Zuhal, in onore della madre di Cihan. I due ragazzi saranno al settimo cielo e verranno circondati dall'amore di amici e parenti tra cui Nuh, che tornerà dal viaggio per dare il benvenuto alla nipotina appena nata.

Il segreto del successo de La notte nel cuore

Lanciata su Canale 5 a maggio, La notte nel cuore ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico italiano con una media di 2,5 milioni di telespettatori a puntata e uno share intorno al 16-17%.

La serie ambientata nelle affascinanti località della Cappadocia è riuscita a catturare l'attenzione dei telespettatori grazie a una trama sempre avvincente con un mix di dramma, passioni e conflitti familiari. Un successo che ha consentito a Canale 5 di competere, in termini di ascolti, con la concorrenza delle altre reti.