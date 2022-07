Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera 'Terra amara', intrepretata fra gli altri da Bulent Polat (Gaffur), Aras Senol (Cetin), Serpil Tamur (Azize), Yeliz Dogramacilar (Fusun), Selin Yeninci (Saniye), Hilal Altinbilek (Zuleyha) e Ugur Gunes (Yilmaz). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 al 29 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incendio che travolgerà il carcere, sulla presunta morte di Yilmaz, sul parto prematuro di Zuleyha e sui tentativi fatti da Demir per eliminare il rivale.

Hunkar gelosa di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Veli si ritroverà in cella con Yilmaz e gli racconterà che Zuleyha si è sposata con Demir. La notizia farà scoppiare una lite che coinvolgerà tutti gli altri detenuti. In seguito, scoppierà un incendio nel carcere, facendo credere a tutti che Yilmaz è morto nell'incidente. Saputo ciò, Zuleyha rimarrà sconvolta, mentre Demir organizzerà una cena per festeggiare l'evento. Hunkar sarà infastidita dall'iniziativa del figlio perché da quando si è sposato non è più lei ad accompagnarlo agli eventi pubblici. Dopo essere stata licenziata, Saniye si sfogherà con Gulten e Fadik. Gaffur la schiaffeggerà, ordinandole di chiedere perdono a Zuleyha Yaman, ma la donna si rifiuterà.

A quel punto, l'uomo la trascinerà fuori di casa fino a portarla in ginocchio di fronte alla moglie di Demir e la costringerà a chiederle perdono. Nel frattempo, Demir verrà avvisato telefonicamente che Yilmaz è stato dimesso e si trova in prigione. Più tardi, in prigione arriverà un detenuto che elargirà denaro a tutti, Fekeli.

Quest'ultimo istaurerà in breve tempo con Yilmaz un rapporto padre e figlio, infatti sarà lui a salvarlo quando un uomo pagato da Demir proverà ad ucciderlo.

Sermin chiede aiuto a Demir

Con la scusa di restituirgli un orologio, Sermin chiederà dei soldi a Demir per mantenere la figlia Betul in una scuola francese. L'uomo accetterà a condizione che la donna gli venda una delle sue ville.

Convinta che il comportamento del cugino sia dovuto a Zuleyha, Sermin farà un patto con Saniye e insieme a lei introdurranno un serpente velenoso nella camera da letto della giovane per ucciderla. Ma le cose non andranno così. Per lo spavento, Zuleyha Yaman andrà in travaglio partorendo, poco dopo. Sabahattin andrà a visitarla e si renderà conto che il bambino non è nato prematuro. Dopo aver saputo che Yilmaz potrebbe ritornare in libertà grazie all'amnistia, Demir cercherà in tutti i modi di impedirlo senza riuscirci. Il giovane, infatti ritornerà in libertà. A quel punto, Demir ingaggerà dei delinquenti del posto che gli spareranno, ferendolo.