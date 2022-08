Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa tutti i giorni con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 22 a sabato 27 agosto, Bill e Liam confideranno che Justin possa farli uscire presto dal carcere, ma entrambi non saranno a conoscenza del fatto che l'uomo ha deciso di impossessarsi della Spencer Publications. Inoltre Quinn chiederà ad Eric di rinnovare le promesse matrimoniali, mentre Paris sarà perplessa all'idea di non raccontare a Zoe della relazione segreta tra lo Walton e la Fuller.

Eric ringrazia Shauna per essergli stato vicino nei momenti di difficoltà

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 22 al 27 agosto, Justin racconterà a Thomas come la sua decisione di impossessarsi dell'azienda di Bill è dovuta al fatto che l'uomo non l'ha mai valorizzato per quello che è realmente. Intanto Bill e Liam confideranno nell'operato di Justin, ignorando del tutto che l'avvocato ha deciso invece di rinchiudere l'unica persona che potrebbe scagionarli definitivamente. Inoltre Eric ringrazierà Shauna per la vicinanza che gli ha garantito nell'ultimo periodo. La Fulton si sentirà in colpa per avergli mentito.

Justin non vuole far uscire Thomas dalla gabbia

Secondo le anticipazioni televisive fino al 27 agosto, Carter e Quinn persuaderanno Paris a mantenere il segreto.

Infatti entrambi sono consapevoli che se dovesse uscire la verità in merito alla loro relazione segreta, verrebbero meno tutti gli equilibri esistenti. Intanto Quinn dopo avere chiarito i dissapori dell'ultimo periodo, chiederà espressamente ad Eric di rinnovare le loro promesse matrimoniali. Inoltre Bill rassicurerà la moglie Katie, dicendole come il suo avvocato si sta attivando in ogni modo per farlo rilasciare dal carcere. [VIDEO]

Nel frattempo Justin non avrà alcuna intenzione di far uscire Thomas dalla gabbia, perchè è consapevole che è l'unico ostacolo al suo proposito di diventare proprietario della Spencer Publications.

In tutto questo Liam avrà un colloquio in carcere con la moglie Hope ed entrambi concorderanno sul fatto che ci sono tanti lati oscuri nell'incidente che ha portato Vinny a perdere la vita. Tra le altre cose, Quinn presserà Eric affinchè si tenga al più presto la cerimonia.

Paris non è convinta di voler mantenere il segreto sulla relazione clandestina tra Carter e Quinn

In base agli spoiler della prossima settimana, Carter e Quinn continueranno a dire Paris di non parlare a Zoe. La Buckingham però non sarà del tutto certa a fare così. Intanto Bill sarà amareggiato perchè Justin non ha ancora provveduto a far uscire di prigioni lui e suo figlio Liam. Infine Brooke spronerà ripetutamente Eric a non fare nessun rinnovo di promesse matrimoniali con Quinn e che deve tenere la donna lontano da sè. Il patriarca Forrester però non concorderà per nulla con le parole della Logan e la inviterà a non presentarsi alla cerimonia.