Ci saranno diverse novità in occasione delle puntate di Terra Amara trasmesse dal 22 al 26 agosto su Canale 5. Le anticipazioni dello sceneggiato segnalano che Yilmaz Akkaya salverà Gulten Taskin da un tentato suicidio. Demir Yaman, invece, metterà alla prova sua moglie Zuleyha Altun.

Terra Amara, prossime puntate: Zuleyha vuole sapere dov'è finito Adnan

Le trame di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate in onda in Italia, annunciano tanti colpi di scena. Zuleyha chiederà senza sosta di sapere dove è finito suo figlio Adnan, ma Hunkar non accetterà di aiutare la nuora, dopo aver scoperto che ha tentato di fuggire dalla tenuta.

Sermin, nel frattempo, si recherà a un incontro segreto con Veli, che riuscirà a estorcerle una lauta somma di denaro grazie all'aiuto di un complice.

Demir, invece, non apparirà per nulla felice che il suo antagonista stia ottenendo così tanto successo con la sua impresa.

Gulten promessa in sposa a un uomo più anziano di lei

Nelle trame del puntate 22-26 agosto di Terra Amara, un dipendente della posta consegnerà alla villa le pratiche del divorzio tra Sabahattin e Sermin. Un documento, che finirà nelle mani di Fadik, la quale deciderà di consegnarlo a Hunkar. In questo frangente la domestica rivelerà che la fine delle nozze tra la cugina di Demir e suo marito potrebbe essere a causa della tresca tra quest'ultimo e Gulten.

Una rivelazione che sconvolgerà la matrona, mentre Fadik confermerà a Sermin che il dottore e Taskin hanno una relazione clandestina.

Lo scandalo arriverà alle orecchie di Gaffur, che accuserà la sorella di aver disonorato la famiglia. Per questo motivo il capomastro prometterà Gulten in sposa a un uomo più anziano di lei. Tuttavia Hunkar sarà a conoscenza che la domestica e il dottore si erano messi d'accordo per aiutare Yilmaz.

Akkaya salva Taskin, Yaman testa la sincerità della moglie

Zuleyha apparirà molto provata per il distacco dal figlio Adnan. Demir, invece, sarà molto sospettoso del rapporto nato tra Yilmaz e Fekeli. Gulten tenterà di togliersi la vita una volta appreso che è stata promessa in sposa a un padre di quattro figlii. Fortunatamente Yilmaz le salverà la vita.

In seguito il protagonista dirà a Gaffur che da questo momento sua sorella è protetta da lui.

Il potente Demir, invece, testerà la sincerità della moglie, proponendole un piano misterioso per incastrare il suo rivale. Per questo motivo Altun dirà ad Akkaya di aver sposato il giovane Yaman per amore e non per soldi. Entrambi saranno con il cuore spezzato.