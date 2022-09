Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno, eccetto la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a sabato 8 ottobre, il giorno del matrimonio tra Steffy e Finnegan porterà la notizia sconvolgente che Sheila Carter è la madre naturale del ragazzo. Per Steffy sarà un shock tremendo, tanto che rifilerà uno schiaffo alla donna e penserà a una misura restrittiva contro di lei. Inoltre, Donna rivelerà a Katie che le piacerebbe tornare insieme a Eric.

Tutti si troveranno a casa Forrester per le nozze di Steffy e Finnegan

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 3 all'8 ottobre, tutti si troveranno a casa di Eric per celebrare al meglio le nozze di Steffy e Finnegan. Saranno presenti pure Zende e Paris. Successivamente, arriveranno Pam e Hope, la quale farà da damigella alla sposa. Il matrimonio proseguirà perfettamente fino a quando, all'improvviso, accadrà qualcosa che turberà tutti i presenti. Infatti, nella depandance vicino casa Forrester si troverà Sheila Carter. Quest'ultima rivelerà a Jack di essere la sua madre biologica.

Jack presenta Sheila ai Forrester, ma loro la conoscono già

Secondo le anticipazioni televisive fino all'8 ottobre, Sheila racconterà a Finnegan tutta la sua difficoltà nell'essere stata obbligata a dare il bambino in adozione.

Ha letto su internet che lui si sarebbe sposato ed allora ha deciso di venire a presenziare in un giorno per lui così importante. Jack sarà felicissimo di averla al suo fianco e non vedrà l'ora di presentarla a tutti i Forrester, ma Sheila non sarà d'accordo. Il ragazzo non comprenderà il motivo di questo atteggiamento.

Nel frattempo, Donna e Katie saranno intente a vedere delle foto passate di Eric.

In tutto questo, Finn annuncerà a tutti di avere appena visto una persona eccezionale e che ha deciso di farla conoscere a tutti. Quando farà il suo ingresso Sheila, sia Eric che Brooke, Ridge e Steffy resteranno scioccati. I Forrester pretenderanno che lasci immediatamente la villa e ragioneranno su come si sono svolti i fatti, arrivando a sostenere che si tratti dell'ennesimo raggiro perpetrato da Carter ai danni della famiglia.

Verranno sollevati dei dubbi anche sull'integrità di Finnegan.

Steffy pensa a una misura restrittiva contro Sheila

In base agli spoiler della prossima settimana, la famiglia Forrester elencherà tutti i problemi che Sheila ha arrecato nel corso degli anni contro di loro. Steffy, presa dall'ira finirà, per scagliarsi contro la donna e le rifilerà un ceffone. In seguito, chiederà al marito di interrompere ogni tipo di rapporto con lei. Finn, però, riceverà un messaggio dalla madre, ma non potrà dirlo alla moglie perché lei è intenzionata a chiedere una misura restrittiva. Infine, Donna rivelerà a Katie che se ci fosse la possibilità, si rimetterebbe nuovamente insieme ad Eric.