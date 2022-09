Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Vittorio sarà deluso di non aver riacquistato il Paradiso e si sentirà tradito da Adelaide e Matilde. Intanto, quest'ultima dirà alla Contessa che in qualità di vice vorrà avere la piena libertà su qualsiasi scelta. Adelaide accetterà la proposta della donna, ma in cambio lei dovrà distruggere l'odiata Flora.

Nel frattempo, Adelaide convocherà tramite il suo maggiordomo, Marcello a VIlla Guarnieri e poi gli comunicherà che gli trovato un lavoro molto prestigioso, accanto ad uno dei banchieri più stimati di tutta Italia.

Vittorio sarà deluso per non essere tornato proprietario del grande magazzino

Nelle puntate in onda settimana prossima, Vittorio sarà molto deluso per non essere riuscito a riprendersi Il Paradiso e si sentirà tradito da Adelaide e Matilde. Quest'ultima intanto, penserà al miglior modo per svolgere il ruolo di vice di Adelaide e poi chiederà a quest'ultima di poterlo esercitare in totale autonomia. La Contessa accetterà di dare tutte le libertà alla sua vice, a patto che distrugga Flora.

Infatti, quest'ultima e Adelaide continueranno ad avere un conto in sospeso a causa di Umberto. Poco dopo, Marcello chiederà aiuto ad Adelaide per i suoi piani futuri e lei deciderà di aiutarlo.

Adelaide troverà un prestigioso lavoro a Marcello

Poco dopo, Stefania riceverà il perdono di Marco. Intanto, Adelaide avrà dei piani ben precisi per Marcello.

Nel frattempo, Paola e Matilde saranno molto felici per i bozzetti di Maria, ma Flora al contrario non li apprezzerà.

Successivamente, una scelta della Ravasi metterà in discussione l'intera produzione dell'atelier, ma Maltilde riuscirà a risolvere la questione, anche se andrà contro il volere di Adelaide.

Intanto, Marcello si incontrerà a Villa Guarnieri con la Contessa che dovrà comunicargli una cosa molto importante.

In particolare, durante questo incontro a Villa Guarnieri, Adelaide comunicherà a Barbieri che gli avrà trovato un prestigioso lavoro accanto ad uno dei banchieri più importanti d'Italia. Infine, Stefania riceverà l'importante notizia che presto Gloria uscirà di prigione.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della soap opera, per scoprire ulteriori novità sui protagonisti coinvolti. Intanto, su Rai play ci sarà la possibilità di ricevere tuti gli episodi precedenti, sia della stagione attuale che di quelle precedenti.