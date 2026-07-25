Negli episodi di Beautiful in onda dal 26 luglio all'1 agosto, Liam proporrà a Hope di riprovare nuovamente ad essere una coppia. La giovane Logan però lo respingerà e bacerà Carter, con il quale mostrerà di avere una grande affinità. Steffy, invece, consiglierà alla propria sorellastra di non rovinare il rapporto con Walton e di non andare oltre un rapporto lavorativo.

Hope teme di rivivere le stesse sofferenze del passato

Brooke si confronterà con Eric, il quale sarà preoccupato per lei visto il ritorno in città di Taylor. La donna però mostrerà sicurezza in merito ai sentimenti che Ridge ha nei suoi confronti, ma nello stesso tempo vorrà recuperare un buon rapporto con la sua rivale in amore.

Nel frattempo Liam sarà assalito da numerosi sensi di colpa e ripenserà se ha rinunciato troppo presto all'amore per Hope. Il figlio di Bill proporrà alla ragazza un'altra possibilità, ma lei si mostrerà sorpresa e titubante anche se non mancherà di riconoscere quanto amore hanno provato entrambi. La più grande paura di Logan jr è di rivivere per l'ennesima volta le stesse sofferenze del passato.

Taylor incontra la guaritrice Shandra

Taylor proseguirà a non raccontare a nessuno che è affetta della malattia del cuore spezzato. Le uniche persone a conoscenza delle sue reali condizioni di salute sono Li e Ridge. Quest'ultimo predisporrà un incontro con la guaritrice Shandra ed Hayes parteciperà solo per fare un piacere allo stilista.

La guaritrice le farà presente che è un modo per poter superare i suoi traumi è quello di ricorrere alla respirazione e meditazione.

Nel frattempo Hope e Carter si baceranno e scherzeranno sul fatto che nessuno dei due voleva avere una storia d'amore in ambito lavorativo. Il loro momento sarà interrotto dall'arrivo di Steffy, che si accorgerà subito dell'imbarazzo dei due. Successivamente quando Walton andrà via, la giovane Forrester suggerirà alla sorellastra di non distruggere il bel rapporto creato con Carter.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Hope e Carter si sono scambiati reciprocamente i sentimenti e tra di loro è scoppiata la passione. Inoltre Steffy e Finnegan si sono goduti dei momenti di serenità familiare, dopo i tanti problemi avuti nell'ultimo periodo.

La dottoressa Grace, invece, ha chiarito che la malattia di Taylor è curabile, mentre Hayes ha chiesto espressamente che nessun familiare sapesse delle sue condizioni di salute.