Puntate ricche di colpi di scena quelle che attendono i fan di Beautiful nella settimana che va dal 12 al 18 settembre 2022. Il primo riguarderà Quinn, che riuscirà a non essere licenziata dalla Forrester Creations. Sarà Carter a convincere Eric a non eliminare la sua linea di gioielli. Novità anche per Paris, che accetterà la proposta di Finn e Steffy di andare a vivere a casa loro.

Eric vuole licenziare Quinn e ne parla con Carter: anticipazioni Beautiful

Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Le trame si stanno facendo sempre più avvincenti, soprattutto dopo la scoperta da parte di Eric del tradimento della moglie Quinn con Carter.

Il patriarca dei Forrester non ne vorrà più sapere della donna e, dopo averla cacciata di casa, vorrà pure eliminare la sua linea di gioielli. Perdonerà invece Carter, al quale chiederà persino di occuparsi della sua causa di divorzio da Quinn. Eric porrà come condizione all'avvocato, per non perdere il lavoro, quella di non aver più nessun contatto con Fuller. Carter sarà perplesso quando Eric gli dirà di voler eliminare la linea di gioielli di Quinn, visto che la linea è sempre stata molto redditizia per la Forrester. Eric, però, sembrerà intenzionato a voler licenziare la quasi ex moglie, visto che non vorrà più vederla nemmeno in azienda.

Carter e Quinn si vedono di nascosto, Paris si trasferisce da Steffy

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda sino al 18 settembre prossimo, si viene a sapere che Carter e Quinn continueranno a vedersi di nascosto. Nonostante Carter abbia promesso ad Eric di non incontrare più la donna, non riuscirà a starle lontano. Tra i due la passione sarà alle stelle e i telespettatori li vedranno di nuovo in intimità.

Sembrerà che tra Carter e Quinn non ci sia solo una passione passeggera, ma che stia nascendo un vero e proprio sentimento. Intanto, a casa di Steffy, la donna e Finn rimarranno stupiti della bravura di Paris con il piccolo Hayes. La sorella di Zoe si confiderà con Steffy, rivelandole di dover trovare un nuovo appartamento, visto che l'affitto della vecchia casa è scaduto.

A questo punto, la figlia di Ridge e il suo fidanzato, le chiederanno di trasferirsi a casa loro, in attesa che lei trovi un nuovo posto dove stare. Paris accetterà con gioia.

Carter convince Eric a non licenziare Quinn: trame al 18 settembre

Con il prosieguo delle puntate di Beautiful, i fan della soap tv americana vedranno come Carter riuscirà a convincere Eric a non licenziare Quinn. Farà capire al padre di Ridge che la linea di gioielli di Quinn é redditizia per la Forrester Creations, e visto che Eric non vorrà rivedere Quinn in azienda, Carter suggerirà di farla lavorare da casa. In questo modo, Eric non rischierà di incontrala in ufficio. Una sorta di compromesso che eviterà quindi il licenziamento della donna. Intanto, Wyatt sarà particolarmente turbato dalla fine del matrimonio della madre con Eric. Il ragazzo vedrà Quinn molto strana e comincerà a sospettare che la madre provi un sentimento per Carter.