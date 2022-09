Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa tutti i giorni della settimana eccetto la domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a sabato 17 settembre, Eric sarà convinto di divorziare e di licenziare Quinn, ma Carter lo convincerà a mantenere la donna all'interno dell'azienda facendola lavorare fuori sede. Inoltre, Finnegan non vuole far conoscere i suoi genitori a Steffy, mentre Paris andrà a vivere a casa loro.

Quinn e Carter finiscono nuovamente insieme a letto

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 12 al 17 settembre, Finnegan esprimerà il proposito di sposarsi immediatamente con una celebrazione da tenere in casa. Steffy fermerà questa sua idea e gli dirà che ha voglia di vedere per la prima volta i suoi genitori. Il ragazzo però non sarà per niente d'accordo. Intanto Zende e Paris dialogheranno in merito a Quinn e al fatto che ormai la Fuller non è più il problema. Proprio in quel momento la donna però si troverà a letto insieme a Carter ed entrambi saranno felici.

Steffy e Finnegan chiedono a Paris di andare a vivere insieme a loro

Secondo le anticipazioni televisive fino al 17 settembre, Eric farà una videochiamata a Carter proprio nell'istante in cui l'uomo si troverà tra le braccia di Quinn.

Quest'ultima riferirà allo Walton che non ha più intenzione di fargli correre dei pericoli, ma lui le ribadirà di voler proseguire la relazione segreta. Intanto Brooke inviterà Ridge a ricoprire il ruolo di co-amministratore, almeno fino a quando Steffy non riprenderà a lavorare pienamente. Paris si recherà dalla Forrester per discutere della Fondazione e si adopererà per far addormentare il piccolo Hayes.

Nel frattempo, Carter persuaderà Quinn a cambiare opinione, ma lei sarà irremovibile sulle sue posizioni e chiarirà che non ci potrà essere un futuro. In tutto questo Steffy e Fin apprenderanno che Paris, dopo la partenza della sorella, sta soggiornando in hotel e le proporranno di andare a vivere da loro. Tra le altre cose, Brooke chiederà ad Eric degli aggiornamenti in merito alle pratiche del divorzio, mentre Ridge sarà contento che il padre ha deciso di non licenziare Carter.

Tuttavia, non mancheranno dei malumori per la scelta del patriarca Forrester.

Wyatt chiede alla madre come è finito il matrimonio con Eric

In base agli spoiler della prossima settimana, Paris accetterà l'offerta e Steffy sarà felice di accogliere la ragazza in casa sua. Intanto Wyatt non comprenderà come la madre possa avere distrutto il suo matrimonio e la Fuller gli risponderà che il tradimento con Carter ha turbato il marito. Inoltre, Eric riferirà a Ridge e Carter la volontà di licenziare Quinn e di non voler più mantenere la sua linea di gioielli, ma dopo aver parlato con Walton si convincerà a mandarla a lavorare fuori sede senza licenziarla.

Infine, Brooke farà notare a Ridge tutta la sua delusione per il fatto che Quinn non sia stata cacciata del tutto dalle loro vite, ma l'uomo le spiegherà che non tenere la collezione di Quinn avrebbe determinato delle conseguenze economiche all'azienda.