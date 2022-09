Cambio programmazione sulle reti Mediaset da novembre 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno l'appuntamento con Terra Amara, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5, sospesa a metà settembre per lasciare spazio ai nuovi programmi in partenza.

La soap turca, a differenza di quello che è accaduto in estate, cambierà l'orario di inizio e anche la durata complessiva di messa in onda.

Terra Amara pronta a tornare: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di novembre, interesserà la fascia del primo pomeriggio, ossia quella che va subito dopo l'appuntamento con Beautiful.

Al termine della soap opera a stelle e strisce, attualmente, è in programma l'appuntamento con la soap Una Vita, destinato però a sparire nel corso delle prossime settimane. La soap opera spagnola, infatti, non durerà a lungo nella fascia del daytime di Canale 5: entro novembre saranno trasmesse le ultime puntate di sempre, dopodiché calerà per sempre il sipario su questo prodotto che nel corso degli anni è stato uno degli appuntamenti più seguiti del daytime.

E così, per non lasciare un vuoto nella fascia oraria delle 14:10, ecco che in casa Mediaset hanno scelto di tornare a puntare su una soap nello slot che farà da traino a Uomini e donne.

Nuovo orario e durata ridotta per Terra Amara: cambio programmazione Mediaset novembre

Terra Amara sarà nuovamente riproposta in prima visione su Canale 5 con le restanti puntate della prima stagione che sono state stoppate a metà settembre. La novità, quindi, riguarderà il debutto in una nuova fascia oraria e anche la versione ridotta della soap opera, che non durerà più un'ora al giorno.

Durante l'estate, infatti, le puntate di Terra Amara hanno avuto una durata complessiva di circa un'ora ma così non potrà essere da novembre.

Gli episodi della serie turca, infatti, saranno trasmessi in versione ridotta: dalle 14:10 alle 14:45 e quindi si passerà a una durata di circa 30 minuti, dalla quale bisognerà togliere lo spazio dedicato agli spot pubblicitari.

Yilmaz volta pagina: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

In attesa di scoprire quale sarà il responso del pubblico di Canale 5 per la soap, in questa nuova fascia oraria, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Yilmaz deciderà di dare una svolta alla sua vita.

Dopo aver perso Zuleyha, ormai sposata con Demir nonostante non lo ami, Yilmaz deciderà di darsi una nuova possibilità con Mujgan, la dottoressa che arriverà in quartiere e che saprà conquistare pienamente la sua fiducia e il suo amore.