Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della prima stagione della soap turca Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia degli episodi che verranno trasmessi in Italia, probabilmente, a partire dal mese di novembre rivelano che Demir andrà a riprendersi Zuleyha dal manicomio, ma non farà tornare loro figlio a casa. L'imprenditore infatti temerà che la moglie possa fuggire di nuovo con Adnan e chiedere protezione a Yilmaz. Hunkar e Fekeli, invece, si ritroveranno a trascorrere una notte insieme in una baita e sarà proprio lì che anche i sentimenti della matrona torneranno prepotentemente a galla.

Zuleyha torna a casa, ma non trova suo figlio

Stando alle recenti indiscrezioni emerse in rete, l'amatissima soap turca tornerà sul piccolo schermo a partire dal mese di novembre quando terminerà la soap Una Vita. Mediaset, infatti, ha scelto di proseguire con la programmazione di Un altro domani probabilmente perché più breve in termini di tempo. Terra Amara, invece, durerà per ben quattro stagioni che potrebbero essere spalmate, sempre che lo sceneggiato continui a funzionare, in circa 4/5 anni.

Intanto le anticipazioni delle puntate che seguiranno rivelano che Zuleyha finirà in manicomio dopo aver tentato il suicidio ma Demir, sapendo che la moglie non è pazza, andrà a riprenderla e la riporterà a casa.

L'imprenditore, però, non le darà modo di poter rivedere subito suo figlio per paura che la ragazza fugga di nuovo da Yilmaz.

Si scoprirà che Yaman non ha portato il piccolo Adnan in Svizzera, ma lo ha affidato alle cure di un'istitutrice che dovrà crescerlo per un po' di tempo. A tal proposito accompagnerà la moglie dove si trova il bambino, ma le dirà che non potrà portarlo via con se.

Zuleyha non vorrà distaccarsi da suo figlio e prometterà al marito che da quel momento in poi dedicherà tutta la sua vita a lui e al loro bambino.

Demir, però, sarà irremovibile dalla sua posizione e dirà alla moglie che Adnan non può tornare a casa con loro.

A quel punto, allora, Altun gli griderà contro con tutta la rabbia possibile che Adnan è figlio di Yilmaz. [VIDEO] Una verità a cui Demir non crederà e che non basterà a farlo tornare sui suoi passi.

Zuleyha, quindi, potrà vedere Adnan tutte le volte che vorrà, ma non potrà vivere il rapporto madre figlio desidera.

Fekeli e Hunkar trascorrono la notte insieme in una baita

Una notte che Demir e la moglie dormiranno fuori casa per trascorrere del tempo con il loro bambino, Fekeli inviterà Hunkar a visitare con lui un posto a cui è molto legato. I due si troveranno davanti un'enorme distesa di verde dove spicca un albero sul quale anni prima il boss aveva inciso le iniziali dei loro nomi. Hunkar non crederà ai suoi occhi e si farà scappare un sorriso che racchiude tutto il forte sentimento provato per Fekeli prima di sposare suo marito Adnan.

Poco dopo la visita al posto del cuore di Fekeli, l'ex coppia si troverà ad affrontare una tempesta di pioggia e sarà costretta a rifugiarsi in una piccola baita.

Il patrigno di Yilmaz accenderà la radio e ascolterà insieme a Hunkar una delle canzoni che ricordano la loro storia insieme. Poi, entrambi si siederanno vicini, Hunkar prenderà la mano di Fekeli, appoggerà la testa sul suo petto e così trascorreranno tutta la notte abbracciati.