Non mancano colpi di scena nella serie televisiva turca Terra Amara, approdata su Canale 5 nel periodo estivo e in procinto di salutare il pubblico in maniera temporanea per lasciare spazio ai programmi Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e Amici. Nel corso dei futuri episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) deciderà di partire, dopo aver messo la parola fine alla relazione con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Spoiler turchi, Terra amara: Müjgan mette fine alla relazione con Akkaya

Le anticipazioni delle puntate future di Terra Amara raccontano che la dottoressa Müjgan arriverà a prendere una drastica decisione.

Tutto comincerà quando quest’ultima accetterà di convolare a nozze con Yilmaz, nonostante suo padre farà il possibile per farle cambiare idea, ordinandole addirittura di tornare a Istanbul con lui. La dottoressa si pentirà di aver chiuso ogni rapporto con il genitore, nell’istante in cui Nihal le dirà che Akkaya in passato ha avuto una storia d’amore con Zuleyha (Hilal Altınbilek), la moglie di Demir (Murat Ünalmış).

Parecchio delusa Müjgan, oltre a restituire a Yilmaz l’anello di fidanzamento che le aveva regalato, si rifugerà ad Ankara a casa di un’amica. Dopo qualche ora la dottoressa si dirà disposta a incontrare l’ex detenuto, in quanto le vorrà parlare per darle delle spiegazioni. Yilmaz, non appena sarà in procinto di raggiungere la sua fidanzata, avrà un litigio con un gruppo di uomini che lo prenderanno in giro a causa dei pettegolezzi sulla sua liaison amorosa con Zuleyha.

Durante lo scontro Akkaya ferirà con la sua pistola uno dei malviventi per difendersi.

Yilmaz viene arrestato, Müjgan non perdona l’ex di Zuleyha

Il protagonista della telenovela verrà arrestato, ma tornerà in libertà presto e per merito dell’intervento del suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Intanto Müjgan si domanderà per quale motivo Yilmaz non si sia presentato al loro appuntamento e non sapendo della detenzione dello stesso chiederà al direttore dell’ospedale di Cukurova di volersi trasferire in un’altra città.

La dottoressa, quando sarà intenta a dare le dimissioni, farà i conti con delle critiche a causa dello scandalo scatenato dalle voci riguardanti la tresca tra Yilmaz e Zuleyha. Si sentirà offesa ingiustamente, per questo motivo farà un passo indietro decidendo di continuare a lavorare a Cukurova: fuggire non è la soluzione più giusta. Nonostante ciò Müjgan non perdonerà Yilmaz, anche quando avranno il tanto atteso confronto.