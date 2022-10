È in arrivo un nuovo personaggio nella famiglia de Il Paradiso delle Signore: Vito Lamantia, il nuovo contabile del grande magazzino milanese. Interpretato da Elia Tedesco, arriverà nel capoluogo meneghino "mosso dall'amore" e magari il suo cuore potrebbe appartenere a una collega del grande magazzino. Viste le origini sicule, che abbia a che fare con Maria Puglisi?

Chi Elia Tedesco, la new entry nel cast de Il Paradiso delle Signore

Elia Tedesco nasce a Torino il 12 novembre del 1994. Dopo un percorso di studi presso l’Istituto Tecnico commerciale linguistico con indirizzo turistico E.

Majorana, si laurea all'Università di Torino in Lingue e Culture per il Turismo. In contemporanea con il percorso universitario, comincia a studiare recitazione e al Teatro Nuovo di Torino inizia ufficialmente la sua carriera a teatro.

Nel 2020, invece, debutta anche nel mondo del cinema nel ruolo di Vittorio nel film di Alice Filippi Sul più bello (partecipa anche ai sequel del 2021 Ancora più bello e Sempre più bello).

Vito Lamantia, il nuovo contabile de Il Paradiso delle Signore

Il personaggio di Vito Lamantia ha alle spalle un passato molto misterioso. Di origine siciliana, figlio di braccianti agricoli, decide di rispondere a un annuncio per un posto da contabile presso il Paradiso. Inizialmente non riesce a ottenere il lavoro, ma grazie a un imprevisto viene assunto ed entra a far parte del team tanto ambito di Vittorio Conti.

L'arrivo di Vito, però, non è prettamente legato solo alla sfera lavorativa, infatti è il cuore a condurlo nel capoluogo meneghino.

Infatti in un'intervista Elia Tedesco ha descritto il suo personaggio come un ragazzo "pieno di valori" che arriva al Paradiso delle Signore proprio perché "mosso dall'amore". È un giovane abbastanza "ambiguo ed enigmatico", per questo motivo fa fatica ad ambientarsi all'interno del grande magazzino.

Con il passare del tempo, però, si scoprirà il perché di questo suo lato così diffidente.Anche se si già che questa diffidenza è dettata da una ferita amorosa che ha reso Vito una persona "sospettosa".

Come raccontato dallo stesso Elia Tedesco: "Tanto tempo prima è stato innamorato e proprio a causa di un colpo di fulmine arriverà dall'Australia a Milano".

Che questo "colpo di fulmine" sia presente tra le mura del Paradiso? Tra i personaggi più riconducibili a Vito potrebbe esserci Maria Puglisi, visto che entrambi sono siculi.

Intanto il personaggio di Vito La Mantia non sarà solo una "comparsa", come confermato dallo stesso attore, sarà sul set fino a inizio 2023, quindi indirettamente conferma che sarà presente anche nell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore.