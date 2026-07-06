Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Mert tradirà il suo migliore amico Kerim pur di conquistare la fiducia di Halit. Dopo aver finto di sostenere il piano di Kerim, Mert stringerà un patto segreto con il potente imprenditore, dando inizio a un gioco spietato che cambierà per sempre i destini di tutti i protagonisti.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Mert tradisce Kerim e svela il piano a Halit

Mert chiederà un incontro riservato con Halit e gli rivelerà che Kerim, dopo essere stato licenziato, vuole vendicarsi.

"Da quando è stato licenziato è cambiato completamente.

Mi sta chiedendo di procurargli il codice della tua cassaforte", gli dirà, spiegandogli che l'ex dirigente è disposto a tutto pur di colpirlo.

Halit resterà sorpreso dalla confessione, ma invece di fermare immediatamente Kerim deciderà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

Halit crea una trappola per incastrare Kerim

Halit ordinerà a Mert di consegnare a Kerim il codice della cassaforte per farlo cadere in errore, così da convincerlo a entrare negli uffici dell'Argun Holding.

"Digli che hai ottenuto il codice. Al resto penserò io", gli dirà, trasformando il tentativo di furto in una trappola.

Mert accetterà il piano e continuerà a fingersi un alleato di Kerim, senza rivelargli di aver già raccontato tutto a Halit.

Kerim cade in trappola e viene arrestato

Convinto di poter recuperare il denaro investito e di vendicarsi di Halit, Kerim entrerà negli uffici dell'azienda e aprirà la cassaforte. Ad attenderlo, però, troverà la polizia e lo stesso Halit.

L'arresto metterà fine alla sua esperienza all'Argun Holding. Successivamente emergerà anche che Mert distruggerà le lettere scritte da Kerim a Yildiz durante i suoi giorni di detenzione, completando così il suo tradimento.

Grazie a questa mossa, Mert conquisterà la piena fiducia di Halit, il quale inizierà a considerarlo il suo braccio destro e, poco tempo dopo, gli affiderà responsabilità sempre più importanti all'interno dell'azienda.

Per non perdere lo scontro tra Kerim e Halit, sintonizzatevi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Potete recuperare tutte le puntate e le clip esclusive di Forbidden Fruit gratis in streaming su Mediaset Infinity.