Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz farà una scoperta destinata a cambiare la sua visione degli ultimi eventi. Grazie a Kaya, scoprirà che le fotografie con Kerim utilizzate da Halit contro di lei nella causa per l'affidamento di Halit Can sono finite nel fascicolo giudiziario. Unendosi ai tasselli del passato, la giovane capirà che dietro a tutto c'è proprio Ender. Convinta di essere stata manipolata fin dall'inizio, deciderà di affrontare l'ex amica.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz rischia di perdere il figlio Halit Can

Kaya incontrerà Yildiz dopo aver esaminato il fascicolo relativo alla richiesta di affidamento di Halit Can presentata dall'ex marito.

L'avvocato metterà subito in guardia la giovane: "Ho esaminato il fascicolo. Mi dispiace, ma non ho buone notizie".

Le spiegherà che Halit ha raccolto numerosi episodi del passato per dipingerla come una madre inaffidabile, ricordando anche il furto dell'argenteria e altre vicende che hanno segnato il loro matrimonio.

Yildiz scopre le foto segrete e accusa Ender

La parte che sconvolgerà Yildiz riguarderà però le fotografie che la ritraggono insieme a Kerim, inserite tra le prove della causa.

Kaya le spiegherà che qualcuno aveva fatto seguire Kerim e che quegli scatti sono stati utilizzati contro di lei. Osservandoli, Yildiz avrà un'improvvisa illuminazione: "Le ho già viste. È stata Ender". In un attimo collegherà ogni tassello, rendendosi conto di essere caduta in una trappola.

Yildiz scopre il piano di Ender e si sfoga

Yildiz racconterà tutto ad Asuman: "È stata Ender. È lei che ha fatto nascere tutti i sospetti nella testa di Halit. Ha pianificato tutto fin dall'inizio".

La giovane protagonista ricorderà che l'ex amica le aveva fatto credere che fosse Sahika a farla pedinare; ora, invece, si dirà convinta che l'ex amica abbia organizzato direttamente il pedinamento e consegnato personalmente le fotografie a Halit per convincerlo del presunto tradimento.

Yildiz va a regolare i conti con Ender

Asuman resterà incredula davanti al racconto della figlia e non perderà l'occasione per rimproverarla. "Te l'avevo detto di non fidarti di Ender", le dirà, definendo assurdo tutto quello che la donna è stata capace di fare per Halit.

Cieca di rabbia, Yildiz annuncerà di voler regolare subito i conti con l'ex amica. La madre cercherà di fermarla, temendo che possa peggiorare la sua posizione nella causa per l'affidamento di Halit Can, ma senza successo

Nemmeno Rukiye prenderà sul serio i timori di Asuman e, anzi, incoraggerà Yildiz ad andare a chiedere spiegazioni. A quel punto la giovane uscirà di casa decisa ad affrontare Ender faccia a faccia, convinta che sia la vera responsabile della fine del suo matrimonio con Halit e della battaglia legale che le ha portato via il figlio.