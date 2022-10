Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda su Rai 1, Stefania nasconde un segreto: non ha ancora detto a Marco che il suo primo amore Federico le ha inviato una lettera. Questa scelta potrebbe portare a tante ipotesi. In primis che la ragazza provi ancora qualcosa per il giovane, ma soprattutto che questi presunti sentimenti possano mettere in discussione il suo futuro al fianco di Marco e anche la possibilità di convolare a nozze al più presto.

Il segreto di Stefania

Durante le recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Stefania ha ricevuto una lettera da Federico, il suo primo amore con cui i rapporti si sono da quando lui ha lasciato Milano.

Questa lettera, però, metterà in crisi la giovane Venere, infatti non saprà come comunicare la cosa al suo attuale fidanzato Marco. Come ha detto lei stessa alla sua amica Irene, lo farà quando sarà più opportuno.

Ma perché la giovane non fa accenno della lettera a Marco? Forse perché Stefania potrebbe provare ancora qualcosa per Federico, visto che sembra le parole contenute nella lettera l'abbiano decisamente scombussolata.

Stefania e i dubbi sul matrimonio

Di primo acchito sembrerebbe che Stefania non abbia proprio dimenticato Federico, anche se fino a pochi giorni fa viveva con felicità e spensieratezza la sua storia con Marco. All'orizzonte, però, potrebbe esserci un'altra ipotesi: risentire Federico potrebbe aver portato la ragazza a pensare di non essere pronta a convolare a nozze con Marco.

La giovane ha avuto modo di parlare di Federico anche con la madre Gloria. Quest'ultima ha visto la figlia turbata, il che è abbastanza normale. Federico è stato molto importante per Stefania e visto che il matrimonio con Marco è ormai cosa certa, il ritorno del giovane, anche solo tramite una lettera, potrebbe averle scombussolato decisamente gli animi.

La distanza tra Marco e Stefania

Gloria ha cercato di tranquillizzare la figlia: se è veramente innamorata di Marco come dice, allora non deve avere nulla di cui preoccuparsi, sono cose che fanno parte della vita. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, però, bisognerà capire se Stefania ha detto la verità e se è realmente innamorata di Marco.

Questo momento di debolezza della ragazza potrebbe mettere in bilico il matrimonio con Marco. Visto l'atteggiamento della ragazza a tratti un po' freddo, bisognerà capire se la giovane sia ancora convinta al 100% di sposare Marco. Visti gli atteggiamenti abbastanza distaccati, potrebbe essere un'ipotesi da non escludere. Il cuore di Stefania è in tempesta e chissà, magari nel suo futuro potrebbe esserci il suo primo amore Federico e non il giornalista.