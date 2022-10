Il Paradiso delle signore prosegue ad andare in onda con i suoi appuntamenti pomeridiani. Nelle puntate trasmesse su Rai 1 in questi ultimi giorni, i telespettatori hanno assistito a un Salvo preoccupato per la moglie Anna, che non dà notizie di sé ormai da parecchio tempo. Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda nella settimana dal 31 ottobre al 4 novembre, i rivelano che Imbriani farà ritorno a Milano e rivelerà al giovane Amato di aver aiutato Quinto, ancora vivo e tenuto prigioniero in un carcere. Proseguirà anche la faida tra Flora e Maria, tanto che Umberto deciderà di passare alle maniere pesanti per aiutare la sua amata.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre: Ezio confessa a Gloria di vivere in una pensione

Salvo rimarrà spiazzato dal racconto di Anna, e dalla scoperta che Quinto sia ancora vivo e non morto come tutti credevano. La mamma di Irene racconterà di aver mentito su Caterina, che in realtà gode di ottima salute, proprio per recarsi in Sud America per aiutare Quinto. Per evitare di finire in carcere, Ezio si trasferirà in una pensione interrompendo di fatto la convivenza con Veronica e lo racconterà a Gloria. Nonostante una prima titubanza di Salvo, lui e Anna sembreranno riavvicinarsi. Amato, però, temerà che il ritorno di Quinto possa rovinare il rapporto con la sua amata.

Inoltre, ad acuire i suoi dubbi, si ci metterà anche Caterina. Maria verrà consolata di Vito, dopo che Flora la umilierà.

Vittorio e Matilde organizzeranno una serata di gala per promuovere i nuovi corsetti. Per il ballo che si dovrà tenere, le Veneri prenderanno delle lezioni. Durante le prove Matilde si rifiuterà di ballare con Vittorio e quest'ultimo non ne capirà la motivazione.

Trame Il Paradiso delle signore al 4 novembre: Armando preoccupato per Vito

Umberto penserà bene di colpire Marco al fine di ricattare la Contessa e riottenere le sue quote del Paradiso. Adelaide cercherà di nascondere quello che il cognato le starà facendo, ma in seguito dovrà confessare la verità a Matilde, in quanto bisognosa del suo aiuto.

Frigerio avrà modo di parlare con Vittorio e gli confesserà alcuni spiacevoli episodi del suo passato che giustificheranno il rifiuto di ballare con lui. Armando vedrà una foto di Maria nel portafoglio di Vito e inizierà a essere preoccupato. Il magazziniere chiederà spiegazioni a Lamantia, il quale gli confesserà di essere innamorato di Puglisi e inoltre gli rivelerà quali sono le sue origini. Anna proporrà a Salvo di partire per una crociera romantica. Inaspettatamente Quinto si presenterà in caffetteria e sarà proprio in quel momento che Salvo prenderà una decisione. Vittorio scoprirà del ricatto di Umberto ad Adelaide e tenterà di risolvere il problema.