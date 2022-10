Al Grande Fratello Vip. Elenoire si sta comportando di nuovo come quando Luca l'ha rifiutata all'inizio della settima edizione. Dopo aver scoperto che Daniele non la contraccambia, Ferruzzi ha perso le staffe e ha minacciato di abbandonare il programma. In nottata, inoltre, la concorrente si è scagliata contro gli autori che in confessionale cercavano di farla ragionare.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Nelle ultime ore si è consumato un "dramma" nella casa del GF Vip. Elenoire ha scoperto che Daniele la vede soltanto come un'amica, cosa che lei non accetta.

Confrontandosi con gli altri inquilini, Ferruzzi ha ribadito di essere convinta del fatto che Dal Moro provi qualcosa per lei, ma che non abbia il coraggio di dirlo, esattamente come è stato con Luca qualche settimana fa.

In preda a una crisi piuttosto forte, la vippona ha detto: "Gli uomini neppure sotto tortura ammettono di essere attratti da me. Non lo dicono e io sono stufa. Non voglio passare per la pazza che si fa i viaggi o inventa bugie".

"L'altro aveva la scusa della fidanzata e lui cosa si inventerà?" si è chiesta con un tono polemico la protagonista della settima edizione del reality Mediaset.

Lo sfogo nel confessionale del GF Vip

"Era ovvio che lui dicesse che non è attratto. Ma io ho quasi 50 anni e non sono scema, non mi invento le cose.

Se mi sono attaccata a Daniele è perché le cose si fanno in due. Se dico questo è perché so che gli piaccio" ha aggiunto Elenoire nello sfogo che ha avuto l'altra sera con Edoardo.

La protagonista del GF Vip 7, dunque, è convinta che Dal Moro si vergogni ad ammettere di provare qualcosa per lei, anche per questo motivo direbbe in giro di vederla esclusivamente come un'amica.

Il rifiuto pubblico dell'ex tronista di Uomini e Donne, però, ha fatto male a Ferruzzi, che nelle scorse ore ha detto di voler abbandonare la casa perché stanca di finire sempre in situazioni ambigue, in cui lei passa per quella che si inventa le cose.

"Io me ne vado domani, ma lo faccio veramente. Non come quelli che lo dicono e poi restano qui.

Non sto scherzando, sono seria" ha detto Elenoire prima che gli autori la convocassero in confessionale.

Le grida della protagonista del GF Vip

La furia di Elenoire non si è placata neppure quando gli autori del GF Vip l'hanno chiamata in confessionale per chiederle spiegazioni su quello che stesse accadendo.

Antonino e Daniele (così come chi stava guardando la diretta del reality su Mediaset Extra) hanno sentito le urla che Ferruzzi ha rivolto agli addetti ai lavori che stavano provando a farla ragionare.

La star del web avrebbe anche ripetutamente mandato a quel paese i suoi interlocutori, che non erano d'accordo con lei sul fatto che Dal Moro la vedrebbe solamente come un'amica.

Dopo Luca, dunque, la bionda vippona si è presa una sbandata per un altro coinquilino e anche stavolta non è ricambiata.

Anche se lei è certa che Daniele provi un interesse, ma non lo ammette per paura del giudizio della gente, la realtà è che il ragazzo ha speso bellissime persone per Elenoire, definendola una persona sensibile con la quale si è confidato perché gli ispira molta fiducia.

Durante la prossima puntata in diretta si potrebbe parlare a lungo di questa storia (che ricorda molto quella finita male con Salatino), delle sfuriate di Ferruzzi e della reazione sopra le righe che la stessa ha avuto quando gli autori l'hanno contraddetta su molte delle sue convinzioni sul rapporto con il compagno d'avventura.