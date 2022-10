A Uomini e donne, nella puntata del 3 ottobre, Pinuccia, la dama over di Vigevano, ha deciso di abbandonare lo studio di Maria De Filippi, stanca delle critiche e degli attacchi degli opinionisti.

Nella stessa puntata Ida Platano, che ha provato ad uscire con diversi uomini nelle ultime stagioni del programma, sembra non aver dimenticato l'antica fiamma Riccardo Guarnieri.

Pinuccia lascia lo studio di Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne è affezionato a Pinuccia: elegante, decisa e determinata è uno dei volti più noti del programma. Tuttavia gli ultimi sviluppi hanno visto Pinuccia protagonista di critiche e polemiche anche molto pesanti.

Tutti ricordano la tenera love story che era nata la scorsa stagione con Alessandro, il cavaliere salentino: la loro relazione, tuttavia, non era andata a buon fine poiché le incomprensioni tra i due sembravano insormontabili.

Il motivo della sfuriata di Pinuccia è sempre il solito: non riesce a lasciare andare Alessandro e allo stesso tempo è incapace di costruire una relazione seria con lui. Da qui la sofferta decisione di darci letteralmente un taglio e prendere in considerazione l'idea di lasciare per sempre lo studio di Uomini e Donne.

Gli appassionati delle puntate del Trono Over sanno bene come vanno le dinamiche all'interno dello studio: Tina sembra non tollerare più la presenza di Pinuccia nel parterre delle signore che cercano l'amore, perché, a suo dire, Pinuccia ha come obiettivo la visibilità televisiva e non la sincera ricerca di un partner con cui condividere la vita.

Le polemiche bollenti in studio dividono anche il pubblico a casa, indeciso se schierarsi con la dama ancora interessata ad Alessandro oppure condannarne l'indecisione e l'ambiguità. Pinuccia lascerà Uomini e Donne per sempre?

Ida e Riccardo: la storia infinita che irrita i fan

La puntata trasmessa il 3 ottobre ha visto protagonisti Ida e Riccardo, coppia amatissima dal pubblico che nonostante vani tentativi ha dimostrato di non poter durare.

La bellissima dama di Brescia e il latin lover pugliese, infatti, ci hanno riprovato in più occasioni, senza risultati positivi.

Chiamati da Maria De Filippi al centro studio, i due hanno ripreso a litigare, lanciandosi frecciatine e ripicche che sono sfociate, inaspettatamente, nelle lacrime di Riccardo. La coppia è stata ripresa poi durante il ballo, affiatata e commossa, intenta a rammentare i bei momenti che avevano caratterizzato la loro storia d'amore, lasciando presagire un riavvicinamento.

Il pubblico social non ha gradito il presunto teatrino: immediate sono state le polemiche e le esternazioni di fan annoiati e alquanto infastiditi da un tira e molla tra Ida e Riccardo che sembra non avere mai fine.