Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Mustafa raggiungerà villa Argun dove in preda all'ira sparerà ad Emir. Il ragazzo verrà immediatamente portato in ospedale dove verrà sottoposto all'esportazione della milza.

Mustafa spara a Emir dopo essersi introdotto a villa Argun

Yildiz e Zeynep scopriranno di essere sorellastre. Le due ragazze affronteranno la loro madre Asuman, colpevole di averle nascosto la verità per troppo tempo. In questa circostanza, Yildiz e Zeynep scopriranno che Mustafa era finito in galera per oltre vent'anni per aver ucciso l'amante della loro madre.

La maggiore delle Yilmaz cercherà di chiudere ogni rapporto con il padre, che nel frattempo chiederà un prestito ad Halit in quanto indebitato con un pericoloso strozzino. Il signor Argun rifiuterà categoricamente di concedergli altri soldi. L'affronto sarà mal digerito da Mustafa, che senza pensare alle conseguenze, raggiungerà la tenuta armato di pistola. In questa circostanza, l'uomo farà partire un colpo d'arma da fuoco che colpirà Erim alla milza.

Erim sottoposto all'esportazione della milza in ospedale

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Erim verrà portato subito in ospedale dove verrà sottoposto all'asportazione della milza e ad una trasfusione di sangue. Kaya risultato compatibile deciderà di offrirsi volontario per fare da donatore e dimostrare a Ender che può fidarsi di lui.

L'imprenditore salverà la vita a Erim, che trascorrerà una notte in terapia intensiva.

Yildiz Yilmaz (Eda Ece), intanto, finirà in una brutta situazione poiché sarà incolpata da Lila e Zehra di essere la causa di tutti i problemi sorti nella famiglia Argun. La donna in preda ai sensi di colpa cercherà di non perdere la calma contando sul supporto di Zeynep.

Dundar ha deciso di rapire Zeynep dopo essere stato lasciato alle nozze

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine dicembre in televisione, Dundar ha rapito Zeynep dopo essere stato lasciato prima delle nozze. La ragazza ha provato a dire all'ex fidanzato che ha commesso un reato ma lui non ha voluto sentire ragioni.

Dundar ha obbligato la sorella di Yildiz a chiamare sua madre, scoprendo che è stata sequestrata da un uomo con la pistola in mano. Zeynep ha iniziato ad assecondare le richieste dell'ex fidanzato, temendo il peggio. Allo stesso tempo, Alihan preoccupato ha raggiunto la casa della compagna. L'imprenditore è riuscito a salvare Asuman grazie all'aiuto di un complice. Alla fine, Alihan (Onur Tuna) ha telefonato Halit, chiedendogli di chiamare il padre di Dundar.