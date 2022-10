L'episodio di Un posto al sole, andato in onda lunedì 17 ottobre, ha dissipato ogni dubbio sulle vere intenzioni di Fabrizio. Quest'ultimo ha narcotizzato la sua ex per farle perdere i sensi, dopodiché l'ha portata in un casale in un luogo non specificato. Le inferriate alle finestre e la porta, rigorosamente chiusa a chiave, confermano che l'imprenditore vuole tenere la donna sua prigioniera.

Durante la puntata sono stati svelati inoltre diversi altri inquietanti dettagli, decisamente poco confortanti, sullo stato psichico di Rosato.

Un posto al sole, trama 17 ottobre: Marina è stata rapita

In un flashback è stato finalmente spiegato come ha fatto Marina (Nina Soldano) a finire nel casolare di Rosato. Chiunque credesse che l'imprenditrice avesse seguito l'ex marito di sua spontanea volontà si è dovuto ricredere dinanzi all'evidenza dei fatti.

Fabrizio (Giorgio Borghetti) ha invitato Marina a salire nella sua macchina per parlarle. L'uomo è parso visibilmente nervoso, ma la donna si è comunque fidata. Rosato ha iniziato a rivelarle i propri sentimenti e le ha confidato tutte le sue perplessità in merito al matrimonio con Roberto.

L'uomo però, dinanzi al comportamento piuttosto seccato della sua ex, è passato dopo poco alle maniere forti, narcotizzandola e poi portandola nel suo covo.

Puntata del 17 ottobre: Marina Giordano è prigioniera di Fabrizio

Fabrizio ha allestito una vera e propria prigione all'interno di un suo casolare, come certificano le inferriate alle finestre e le vecchie porte massicce chiuse a chiave. Marina non potrebbe mai sopraffare l'uomo per fuggire e comunque, al momento, è parsa molto debilitata dalle sostanze assunte.

In alcuni momenti Rosato si è mostrato "premuroso", offrendo del cibo alla donna e provando a rassicurarla. Ovviamente però tutto ha assunto un tono inquietante, del resto il suo piano è quello di proteggere la sua ex da Roberto e prendersi cura di lei, che in realtà vuol dire tenerla per sempre segregata.

La discesa nella follia

"Non lo capisci che lo sto facendo per te? Tu devi liberarti da Roberto Ferri Il tuo rapporto con lui è malato e distruttivo. Io ti sto solo mettendo in salvo". Per quanto qualcosa di sensato ci sia nelle parole di Fabrizio risulta chiaro che il suo resti il vaneggiamento di una mente malata. Le continue umiliazioni, le difficoltà economiche e sentimentali degli ultimi hanno decretato un crollo psichico che ha debilitato una mente già duramente provata.

Fabrizio però non ha perso totalmente il senno e ha mantenuto una certa lucidità che l'ha portato a elaborare un piano molto dettagliato. Rosato ha infatti scritto una lettera di addio a Roberto dove si è finto Marina per rallentare le ricerche.