L'inizio del daytime di Amici di martedì 22 novembre è stato dedicato a un confronto tra i ragazzi. Cricca e Aaron hanno palesato dei dubbi sul successo che Niveo riscuote tra il pubblico nonostante, a detta loro, non brilli sul palco. Lacrime e abbracci alla fine del chiarimento in casetta. Le new entry Angelina e Isobel, invece, hanno scelto i loro professori di riferimento: Lorella Cuccarini per la cantante, Alessandra Celentano per la ballerina.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Il rendimento di Niveo ad Amici continua a essere uno degli argomenti più gettonati sia dentro che fuori la scuola.

Dopo l'eliminazione di Ascanio "per mano" di Angelina a discapito di Niveo, che Arisa avrebbe messo in sfida, in tanti si chiedono perché il cantante del team Cuccarini venga spesso tutelato.

A porsi molte domande su quello che è accaduto nelle ultime puntate sono stati anche alcuni allievi che, rientrati in casetta dopo la registrazione, hanno un po' protestato per il successo che il compagno di classe continua ad avere, nonostante i vari errori commessi.

"Lui canta male, non fa delle belle esibizioni eppure è primo nella classifica delle radio. Ma come è possibile?", ha detto Aaron visibilmente risentito per essere stato superato dal collega nella gara inediti giudicata dai fan.

Chiacchiere sulla relazione nata ad Amici

Aaron non ha nascosto il suo malcontento quando ha scoperto che l'inedito di Niveo "Scarabocchi" ha superato il suo nella gara settimanale.

Piccolo G ha messo in discussione l'elevato numero di fan che il compagno ha sin dall'inizio della ventiduesima edizione di Amici: nonostante stoni spesso nelle esibizioni, il giovane cantautore acquista sostenitori anziché perderli.

Cricca ha cercato di spiegare il successo di Niveo ipotizzando che potrebbe derivare anche dalla storia d'amore che ha con Rita, anche lei allieva della scuola molto amata dal pubblico.

La produzione ha mostrato al diretto interessato le cose che i coinquilini hanno detto sul suo conto e subito dopo c'è stato un confronto in casetta.

La ballerina si è un po' arrabbiata per l'insinuazione che è stata fatta sul suo legame sentimentale: "Ma si può dire che non viene messo in sfida perché sta con me? Dai, è assurdo".

Le decisioni delle nuove alunne di Amici

Il confronto a tre tra Niveo, Cricca e Aaron si è concluso con tanto di abbracci e con le lacrime di quest'ultimo. Il cantante di Amici si è sentito un po' in colpa per aver criticato il compagno di classe alle spalle, ma tutti gli altri l'hanno rassicurato e consolato immediatamente.

La parte finale del daytime del 21 novembre, invece, è stata dedicata alle decisioni che hanno preso le due nuove allieve della scuola.

Nell'ultima puntata domenicale Angelina ha preso il banco di Ascanio e ha avuto modo di incontrare sia Arisa che Lorella Cuccarini per capire in quale squadra potrebbe trovarsi meglio e, dopo averci pensato qualche minuto, ha optato per la soubrette che per prima ha chiesto alla produzione di darle un'opportunità.

Isobel, invece, ha chiacchierato sia con Emanuel Lo che con Alessandra Celentano e, forse un po' a sorpresa, ha scelto di farsi seguire dalla maestra di danza classica.

Nel corso della puntata odierna del talent show, inoltre, è stata mostrata la coreografia che tutti i ballerini della classe hanno eseguito davanti al pubblico: la corale è stata realizzata da Samuel Barbetta (anche lui ex alunno di Amici nell'edizione vinta da Giulia Stabile) che, secondo le parole di Maria De Filippi, presto potrebbe entrare a far parte del cast fisso di professionisti.