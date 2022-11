Grande attesa per la messa in onda della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Domenica 6 novembre, la maestra Celentano sarà protagonista di una ramanzina al ballerino Ramon. Non solo, Alessandra ballerà con Cristiano Malgioglio, uno degli ospiti di questo nuovo appuntamento. Altri ospiti, saranno Beppe Vessicchio e Marco Mengoni.

Amici, Cristiano Malgioglio giudica la gara delle cover: spoiler del 6 novembre

La registrazione della nuova puntata di Amici che andrà in onda nel pomeriggio del 6 novembre, è stata effettuata qualche ora fa. Grazie alle anticipazioni apparse in rete, è stato possibile apprendere quanto accaduto in studio, e cosa di conseguenza verrà mandato in onda domenica.

Tra gli ospiti di puntata ci sarà Cristiano Malgioglio. L'artista, già giudice di Tale e Quale Show, giungerà ad Amici 22 per giudicare la gara delle cover. Darà dei voti molto alti. Assegnerà due dieci: uno a Federica e l'altro a Tommy Dali. Ultimo posto per la new entry Ascanio e per Niveo.

Ramon redarguito da Alessandra Celentano ad Amici 22

Passando invece alla danza, ci sarà la consueta gara giudicata questa volta da Froz, che metterà all'ultimo posto Gianmarco. Alla gara non parteciperà Ramon, visto che avrà un compito di hip hop da affrontare. Stando alle anticipazioni, l'allievo chiederà a Emanuel Lo di mettersi al centro dello studio per avere un contatto visivo. La maestra Celentano non gradirà affatto questa scelta e accuserà Ramon di voler cercare sempre attenzioni.

Pare dunque che Alessandra farà una ramanzina in piena regola al suo allievo, dicendogli che non è al Grande Fratello.

Anticipazioni Amici: ballo tra Malgioglio e Celentano, ospite Marco Mengoni

Stando alle anticipazioni, nel corso dell'ottava puntata di Amici (che andrà in onda il 6 novembre) Alessandra Celentano, dopo aver perso la pazienza con Ramon, si lascerà andare ad un ballo con Cristiano Malgioglio.

I due balleranno sulle note di una canzone ballata pochi attimi prima da Meghan, un misto tra suoni afro e samba. In studio torneranno i palloncini. Un momento divertente, già proposto nelle passate edizioni e durante il quale, si scoprirà che il ballerino Samu è innamorato di Elena D'Amario. Il pubblico assisterà inoltre all'esibizione di Marco Mengoni.

Il cantante, ospite di Maria De Filippi, presenterà il suo nuovo singolo 'Tutti i miei ricordi', estratto dall'album 'Materia...Pelle'. Per ulteriori dettagli, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 domenica 6 novembre a partire dalle 14. Si ricorda inoltre che, dal lunedì al venerdì, è possibile seguire tutte le novità della Scuola, attraverso la striscia quotidiana di Amici, in onda alle 16.10.