La giuria di Ballando con le Stelle è una polveriera. Nell'ottava puntata, Guillermo Mariotto si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli per difendere Iva Zanicchi. Nel post-puntata la giornalista ha pubblicato sui social una riflessione in cui ha attaccato tutti i suoi colleghi. In un'intervista a BubinoBlog, Fabio Canino ha puntato il dito contro Lucarelli per avere creato un'ondata d'odio nei suoi confronti.

La replica del conduttore radiofonico

Terminata l'ottava puntata, Lucarelli è stata protagonista di uno sfogo sui social. Tra i colleghi finiti nel mirino della 48enne, c'è stato anche Fabio Canino accusato di essere il paladino delle lgbt ma di non avere mai preso le difese nei confronti di una collega: "Alla faccia della solidarietà" ha detto Selvaggia Lucarelli.

In un'intervista il conduttore radiofonico ha replicato alle insinuazioni di Lucarelli. Nello specifico, Canino ha lasciato intendere di essere stato investito da un'ondata d'odio da parte dei fan della giornalista: "Sicuramente non mi metto a rispondere a frustrati che a comando vanno sui social a offendere". Il 59enne fiorentino ha sostenuto che la collega ha fatto partire volontariamente una "shitstorm". A detta di Canino, quando si prende di mira una persona è normale che i follower si riversano sul profilo social dell'altro per difendere la propria beniamina.

Per Fabio Canino tale persone sono i classici "analfabeti funzionali" che accusano una persona di bullismo senza avere la minima percezione di cosa significhi realmente quel determinato termine.

Selvaggia Lucarelli verso l'addio da Ballando?

Nella 17^ edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso di chiamare come concorrente Lorenzo Biagiarelli. Quest'ultimo è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Dunque, la decisione di portare il compagno di un membro della giuria ha fatto storcere il naso a più di una persona.

Al momento dei giudizi, lo stesso concorrente ha notato di essere sempre stato giudicato per essere il "fidanzato di" [VIDEO]. Nell'ottava puntata del dance show, Mariotto ha insinuato che Lucarelli avesse iniziato a commentare in modo negativo tutti i concorrenti per "vendicarsi" dell'eliminazione di Lorenzo.

Ma non è tutto, il rapporto tra Lucarelli e i suoi colleghi si è ulteriormente incrinato dopo un'intervista della giornalista, in cui ha definito Carolyn Smith una "maleducata che vorrebbe tutta la luce per sé". Dal canto suo, la presidente di giuria ha invitato la collega ad evitare di esprimere giudizi tecnici visto che non è un'esperta di danza.