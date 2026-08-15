Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Ender Celebi (Sevval Sam), Sahika e Yildiz Yilmaz (Eda Ece) vivranno momenti di grande apprensione. Le tre donne finiranno in carcere per la morte di Halit dopo essersi accusate a vicenda.

Sitki minaccia Ender, Yildiz e Sahika

La morte di Halit verrà archiviata come incidente domestico. Ender, Yildiz e Sahika appariranno convinte di averla fatta franca se tre mesi dopo non iniziassero a ricevere alcuni messaggi anonimi da parte di qualcuno a conoscenza della verità dei fatti.

Le tre donne comprenderanno molto presto che dietro alle minacce si nasconde l'autista di Halit. Ender, a questo punto, deciderà di mettere Sitki con le spalle al muro. L'uomo non esiterà ad ammettere di essere stato lui l'autore dei messaggi anche se emergerà che non è a conoscenza della verità in merito alla morte di Halit. Le tre donne tireranno un sospiro di sollievo ma la loro serenità durerà molto poco. Ender scoprirà che Sitki la sta pedinando con un auto intestata a Mert e Zehra. La donna deciderà di seguire l'uomo, scoprendo che si reca spesso in banca dove ha aperto un conto concorrente a nome di Halit.

Anticipazioni Forbidden fruit: Yildiz, Sahika e Ender in carcere per la morte di Halit

Le anticipazioni di Forbidden Fruit raccontano che il pubblico scoprirà che Sahika ha intenzione di far ricadere la colpa sulla morte di Halit su Yildiz e Ender, in modo da assicurarsi l'acceso esclusivo all'azienda di Hasan Ali. La darklady denuncerà le due donne grazie alla complicità di Zehra. Entrambe verranno arrestate durante il matrimonio di Cagatay.

In carcere, Yildiz e Sahika capiranno che è stata Sahika ad incastrarle. Le due, a questo punto, chiederanno ad Aysel, Asuman ed Emir di testimoniare, riuscendo a coinvolgere la darklady nell'indagine e farla arrestare. La permanenza in galera delle tre protagoniste si rivelerà problematica ed a complicare le cose ci saranno altre detenute che minacceranno di farle del male.

Allo stesso tempo, Hasan Ali sarà impegnato a gestire lo scandalo che ha travolto la sua azienda per l'arresto delle sue tre azioniste.

La serie tv è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 fino alle 14:45 sui teleschermi di Canale 5.