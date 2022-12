Can Yaman tace su Viola come il mare 2. La serie televisiva che lo ha visto protagonista con Francesca Chillemi, è stata confermata da Mediaset per un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta ma, fino a questo momento, il divo turco non ha proferito parola in merito.

E, sulle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, non si esclude che il futuro della fiction di Canale 5 possa essere in bilico.

Dopo Viola come il mare, Can Yaman tace sul futuro della fiction di Canale 5

Nel dettaglio, Can Yaman questo autunno ha spopolato in prime time su Canale 5 con la prima stagione di Viola come il mare, la fortunata serie che nel corso delle varie settimane di programmazione ha registrato una media di quasi tre milioni di spettatori in prime time, con picchi che hanno toccato anche il 20%.

Numeri positivi per una serie che ha saputo intercettare il gradimento di un pubblico composto in larga parte da giovani e giovanissimi, determinato anche dalla presenza della coppia composta da Can e Francesca, la quale ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori.

Tuttavia, prima ancora che giungesse al termine la prima stagione della fiction, Can aveva fatto perdere le sue tracce sui social tanto da non proferire parola sul futuro di Viola come il mare 2.

Il silenzio di Can Yaman sulle nuove puntate di Viola come il mare 2

Il divo turco non ha commentato la notizia del rinnovo in "seduta stante" e non lo ha fatto neppure nei giorni successivi.

Pur essendo tornato attivo sul fronte social, Can Yaman non ha proferito parola su Viola come il mare 2, quasi come se la fiction che lo ha visto protagonista su Canale 5 fosse finita nel dimenticatoio dopo la messa in onda della prima stagione.

Un modo di fare che non è passato inosservato tra i fan del divo turco, il quale ha alimentato non pochi sospetti.

Sì, perché fino alla messa in onda della quinta puntata, Can si era mostrato sempre attivo e presente sui social, pronto a pubblicare contenuti legati alla serie televisiva che lo vedeva protagonista su Canale 5.

Le nuove puntate di Viola come il mare 2 a rischio cancellazione su Canale 5?

Secondo a quanto riportato dal settimanale di Signoretti, il rapporto tra Can e Francesca, dopo la fine delle riprese della prima stagione, non sarebbe più dei migliori.

Si parla di un "raffreddamento" tra i due, proprio come avevano già notato i tantissimi fan che, subito dopo il gran finale della fiction, segnalarono il fatto che i due avessero smesso di seguirsi a vicenda su Instagram.

Ecco perché, la rivista "Nuovo Tv" mette in dubbio il futuro di Viola come il mare 2, lasciando intendere che le nuove puntate potrebbero essere in bilico.