Alfonso Signorini l'aveva anticipato in una recente intervista: gli ingressi nella casa del Grande Fratello Vip non si sarebbero fermati con Milena Miconi e Riccardo Fogli. Già a partire dalla prossima puntata, sabato 17 dicembre, saranno presentate alcune new entry: il giornalista Parpiglia ha confermato che a varcare la soglia della porta rossa in questa settimana saranno l'ex tronista Davide Donadei, l'attrice Nicole Murgia e il calciatore Andrea Maestrelli.

L'esperto di Gossip Amedeo Venza, intanto, fa sapere che una modella straniera potrebbe entrare per smuovere gli equilibri del gruppo.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

La 23^ puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda il 17 dicembre e tra le cose che accadranno in diretta c'è anche l'arrivo di alcuni volti nuovi nel cast. Esattamente come è accaduto con Riccardo Fogli e Milena Miconi lunedì scorso, varcheranno la soglia della porta rossa almeno tre personaggi famosi che da circa una settimana sono in quarantena (il regolamento prevede un periodo di isolamento per chiunque vada a vivere tra le mura di Cinecittà, sia come concorrente che come ospite).

Gabriele Parpiglia a Casa Pipol ha confermato che i nuovi ingressi nella casa saranno tre in totale e uno riguarda un ragazzo che è diventato famoso partecipando a una trasmissione di Maria De Filippi.

Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, è pronto a debuttare nel reality-show da single: risale alla scorsa estate, infatti, la rottura tra il pugliese e Chiara Rabbi, la giovane con la quale si è fidanzato in tv un paio d'anni fa circa.

Vecchi flirt tra le mura del Grande Fratello Vip

Altri due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip confermati dal giornalista Parpiglia, sono un'attrice e un calciatore che in passato hanno avuto un flirt.

Sulla scia di quello che è accaduto un anno fa con Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, nella casa più spiata d'Italia stanno per trasferirsi Nicole Murgia e Andrea Maestrelli: i due si sono frequentati per un periodo, ma non è chiaro se siano rimasti in buoni rapporti oppure no.

La giovane, inoltre, negli ultimi mesi è finita al centro del gossip per una vicenda che ha coinvolto suo fratello Alessandro: lo sportivo sarebbe il padre della bimba che aspetta Vittoria Deganello (ex corteggiatrice di U&D e oggi influencer) ma, stando a quello che racconta la futura mamma, non avrebbe intenzione di prendersi le proprie responsabilità.

Tra le due ci sono stati anche degli accesi botta e risposta sui social network, la maggior parte dei quali incentrati sulla gravidanza che la ragazza sta vivendo da sola.

Un rumor sul cast del Grande Fratello Vip

Oltre ai tre personaggi famosi confermati anche da Gabriele Parpiglia, presto nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe entrare anche una giovane la cui identità non è ancora stata svelata. Amedeo Venza, infatti, il 15 dicembre ha scritto su Instagram: "Come vi ho detto l'altro giorno, entrerà una ragazza italo-marocchina che proverà a disturbare gli equilibri in casa e non solo".

A fronte di tutti questi imminenti arrivi, c'è da dire che a breve un veterano del cast lascerà temporaneamente le mura di Cinecittà per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico.

Nelle scorse ore, infatti, Antonino ha confermato: "Prima di Natale uscirò per l'operazione". Nulla di grave e soprattutto nulla di definitivo per uno dei protagonisti assoluto della settima edizione del reality Mediaset: Spinalbese si assenterà dal gioco per un periodo limitato, il tempo necessario per rimuovere una cisti e fare la quarantena prima di poter rientrare.