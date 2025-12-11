Stanno facendo discutere le parole che ha usato Gemma Galgani per attaccare due cavalieri che ha frequentato in passato: Mario Lenti e Arcangelo Passirani. Nelle ultime puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, la dama si è lamentata del fatto che nessuno la inviterebbe a ballare e poi si è scagliata contro i suoi "ex" definendoli poco coraggiosi. All'imprenditore milanese, inoltre, la protagonista del Trono Over ha suggerito di farsi un'analisi di coscienza e di tornare a "vivere sugli alberi".

La rabbia di Gemma su Canale 5

Da giorni i fan di Uomini e donne stanno assistendo alle sfuriate di Gemma contro alcuni suoi ex, in particolare quelli che hanno preso le distanze da lei dopo aver chiuso la conoscenza.

Il 10 dicembre, la dama si è lamentata molto del fatto che nessuno la inviti a ballare: "Hanno tutti paura di me, non hanno coraggio".

Quando Arcangelo è intervenuto per spiegare che non farebbe questo passo per non illuderla (cosa che ha affermato anche Mario), Gemma ha detto: "Ma ti ricordi cosa hai combinato l'anno scorso? Lascia perdere e vai sugli alberi, è quello il tuo posto".

Quest'attacco non è passato inosservato, anzi: diversi spettatori l'hanno interpretato come un consiglio per niente benevolo di Gemma al cavaliere che secondo lei non avrebbe comportamenti civili e rispettosi, per questo l'avrebbe invitato a trasferirsi su un albero.

La gelosia per Mario a Uomini e donne

Arcangelo non è l'unico cavaliere che nelle ultime puntate ha dovuto fare i conti con le critiche di Gemma.

Anche Mario è stato attaccato dalla dama quando ha ammesso di avere un interesse per Barbara.

La storica protagonista del Trono Over di Uomini e donne non è riuscita a nascondere la sua gelosia nei confronti dell'imprenditore che ha frequentato per qualche settimana all'inizio della stagione, lo stesso che sembra non avere ancora dimenticato.

Roberto e Antonio nuovi corteggiatori

Giovedì 11 dicembre il pubblico di Uomini e donne è stato aggiornato sulla conoscenza tra Gemma e Roberto (finita per volontà della dama) e su quella appena cominciata tra la stessa e Antonio.

Gemma è apparsa entusiasta del suo nuovo corteggiatore, un signore più giovane di lei che ha contattato la redazione esclusivamente per poterla incontrare.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate, ma che devono ancora andare in onda su Canale 5, svelano che entrambe queste frequentazioni finiranno nel momento in cui Mario inviterà Gemma a ballare e lei avrà un crollo emotivo che spingerà Tina Cipollari a chiedere l'intervento del medico.