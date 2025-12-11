La puntata di Amici che andrà in onda il 14 dicembre è stata registrata oggi, giovedì 11, e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo. Tutti gli allievi sono riusciti a salvarsi dall'eliminazione, ma quattro di loro sono finiti in sfida: si tratta di Gard e Angie per il canto, Paola e Giorgia per il ballo. Tra gli ospiti del 12° speciale c'è stato Luk3, l'ex alunno che è tornato per presentare il suo nuovo singolo Slalom.

I verdetti dei giudici della puntata

Nella registrazione di Amici dell'11 dicembre non ci sono state eliminazioni: gli allievi che erano in sfida hanno battuto i loro avversari, quelli che rischiavano di uscire per mancanza di prof (Giorgia ed Emiliano) sono stati salvati.

Le gare del 12° speciale sono state giudicate da Maura Paparo e Rebecca Bianchi per il ballo, Orietta Berti e Michele Bravi per il canto.

Al primo posto si sono classificati Emiliano e Caterina (sono loro le migliori esibizioni di entrambe le categorie rappresentate nella scuola), invece i fanalini di coda sono stati Giorgia e Angie.

Ad indossare la maglia rossa della sfida, però, sono stati anche Gard e Paola, che hanno chiesto di essere messi alla prova e i compagni li hanno accontentati nominandoli.

Il ritorno di Luk3 negli studi di Amici

Oltre ai giudici delle gare, alla puntata di Amici che è stata registrata l'11 dicembre ci sono stati altri due ospiti.

Per la gioia dei suoi tantissimi fan, Luk3 è tornato in studio per presentare il suo nuovo singolo intitolato Slalom, in uscita questo venerdì su tutte le piattaforme digitali.

Il ragazzo ha partecipato alla scorsa edizione del talent ed è stato uno dei cantanti più amati dal pubblico, infatti il suo successo sta andando avanti anche fuori dalla scuola con concerti sold out in diversi club in giro per l'Italia.

Carl Brave, invece, si è esibito sulle note del suo brano Occhiaie.

Opi e Valentina in difficoltà

Un'anticipazione che è trapelata al termine delle riprese di Amici dell'11 dicembre, è quella sulle difficoltà che hanno avuto due allievi nella gara di canto.

Sia Opi che Valentina, infatti, avevano poca voce e Maria De Filippi ha informato i giudici affinché li votassero nel modo giusto e tenendo conto di questo.

La ragazza si è esibita più volte e ad un certo punto la presentatrice le ha consigliato di ritirarsi se non ce la faceva, ma lei è andata avanti e alla fine si è classificata al terzo posto.

Sesto piazzamento, invece, per Opi che non si è voluto giustificare per la sua performance non eccellente con un abbassamento di voce; è stata la conduttrice, infatti, a rendere pubblico il problema che aveva l'alunno di Anna Pettinelli.